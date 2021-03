Ein Jahr Corona im Ostalbkreis: Auf Patient Null folgen mehr als 9000 weitere Infektionen

Eine 43-jährige Frau aus dem Ellwanger Raum steckt sich mit dem Coronavirus an. In diesen Tagen eine Nachricht, die höchstens ein Schulterzucken hervorruft. Aber am 3. März 2020 ist es die Nachricht des Tages: Patient Null im Ostalbkreis, Sars-CoV-2 ist in der Region angekommen.

Mittlerweile ist die Frau eine von 9329 positiv Getesteten im Kreisgebiet, die Dunkelziffer liegt naturgemäß höher. Ein Jahr Corona im Ostalbkreis hat Spuren hinterlassen. Bei der Wirtschaft, der Kultur, der Gesellschaft – im Leben aller. Doch die Auswirkungen der Pandemie waren bereits vor der ersten Infizierten im Kreis zu spüren.

Frühjahr 2020. Der Gang durch die Supermärkte lässt etliche Kunden resigniert zurück. Wochenlang herrscht ein erbitterter Kampf um Klopapier, um Mehl, Nudeln, Hefe, Zucker und Wasser. „Die Versorgungswege sind sicher“, versuchen Politik und Wirtschaft die Verbraucher zu beruhigen. Doch das kommt nicht an, die egoistische Versorgungslawine rollt und rollt.

+++Alles zur Krise im Ostalbkreis - Themen-Dossier+++

„Das gesamte Personal ist im Einsatz“, sagte zum Beispiel der Marktleiter der Edeka-Filialen in Hüttlingen und Unterrombach, Michael Miller, gegenüber Schwäbische.de noch vor einem Jahr. Hamsterkäufer sorgen für Verkaufszahlen, die die Märkte nicht einmal vom Weihnachtsgeschäft kennen.

Doch nicht nur beim Einkaufen zeigen manche, welche Gesichter eine Krise haben kann. Patientin Null feiert den Karneval im Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen). Es soll das erste sogenannte Superspreader-Event in Deutschland sein, das das Virus durch die Republik treibt. Krisenstäbe treffen sich, Maßnahmen werden erlassen, die Kliniken reagieren. Patientin Null befindet sich in Isolation – und wird angefeindet. Beleidigungen am Telefon gehören zum Alltag wie die Tristesse der Quarantäne.

Die nächste Infektionswelle lässt nicht lange auf sich warten. Mehrere Reisebusse bringen Besucher aus dem Ostalbkreis in den beliebten Skiort Ischgl. Das Landratsamt schlägt am späten Donnerstagabend, es ist der 12. März, Alarm. „Wer am Samstag, 7. März, in einem der Busse gesessen hat, soll sich isolieren und sofort beim Gesundheitsamt melden“, lautet der dringende Appell der Kreisverwaltung. Ende des Monats wurden bereits mehr als 500 Menschen positiv getestet. Als die Kreisverwaltung alle Ischgl-Fahrer um selbstständige Quarantäne bittet, waren lediglich zwölf positive Fälle bekannt.

Ein Jahr später wäre die 43-Jährige eine von aktuell (Stand Montag) 157 Infizierten im Kreis. 25 Neuinfektionen, der Ostalbkreis befindet sich derzeit auf niedrigem Infektionsniveau, registriert die Gesundheitsbehörde am Montag bis 24 Uhr. Die meisten Neufälle habe es im Landkreis Esslingen gegeben, sagt Landrat Klaus Pavel in einer Pressekonferenz am 4. März 2020. Und fügt an: „Das ist schon extrem viel.“ Wie schnell sich eine solche Aussage überholt, zeigt das, was folgt.

Einen Monat nach Patientin Null, es ist der 1. April des vergangenen Jahres. Im Ostalbkreis wurden innerhalb von vier Wochen 560 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Am 1. Mai sind es bereits 1459. Das Virus ist nicht mehr aufzuhalten, auch wenn der Sommer die vom Lockdown gepeinigten Menschen in trügerischer Sicherheit wiegt. Das Leben findet draußen statt, die Zahlen sind niedrig, die Krise beinahe vergessen. Die zweite Welle folgt im Herbst.

Im November, genauer am 19., erreicht die Pandemie im Ostalbkreis ihren traurigen Höhepunkt. Das Landratsamt vermeldet 1184 aktive Fälle im Kreisgebiet. Zu diesem Zeitpunkt sind 63 Menschen tot, an den Folgen oder in Verbindung einer Infektion gestorben. Diese zweite Welle lässt die Zahl der Todesfälle kontinuierlich ansteigen. Mittlerweile hat Covid-19 260 Menschen im Ostalbkreis das Leben gekostet. Der erste Corona-Tote in Baden-Württemberg war ein 67-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis Rems-Murr.

Eine überwundene Erinnerung?

Die immer mehr werdenden Todesfälle resultieren aus den stark ansteigenden Infektionszahlen. Je mehr Infektionen, desto eher wird das Virus in die Risikogruppen getragen, resümiert die Sprecherin des Landratsamts, Susanne Dietterle, im Gespräch mit Schwäbische.de Ende 2020. Zudem droht die Lage, dass die Gesundheitsbehörde die Infektionsketten nicht mehr zurückverfolgen kann. Die Bundeswehr rückt zur Unterstützung mit 20 Soldaten am 26. Oktober in die Ulrich-Pfeifle-Halle ein.

Mittlerweile ist dort das Kreisimpfzentrum eingerichtet. Seit Beginn der Impfungen haben 6024 Menschen die Erst-, 2612 die Zweitimpfung erhalten. Ob die Impfstoffe das Ende der Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen bringen, bleibt zu hoffen. Damit Corona am 3. März 2022 nur noch ein Rückblick ist – an eine einschneidende, aber überwundene Krise.