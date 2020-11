Ein Inklusionsbeirat für Ellwangen

Im Sommer 2019 ist die Stadt Ellwangen der „Erklärung von Barcelona – Die Stadt und die Behinderten“ bei. Damit beteiligt sich die Stadt am nationalen Aktionsplan der Bundes- und Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene. Eine Maßnahme, die dem Beitritt folgt, ist die Gründung eines Inklusionsbeirates als ständiges Begleitgremium.

Die Stadt Ellwangen hat dazu im Sachgebiet Soziales eine neue Stelle geschaffen, die die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung fördern soll. Seit September 2019 ist Anke Schönherr zentrale Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung für Bürgerinnen und Bürger, für Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie für städtische Fachämter und Gremien. Übergeordnetes Ziel ist die Vernetzung bestehender Strukturen und die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren.

Der Inklusionsbeirat soll wichtige Impulse für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Ellwangen geben und damit zur Verwirklichung einer umfassenden Teilhabe und Gleichstellung beitragen. Er vertritt dabei die Interessen aller in Ellwangen lebenden Menschen – mit und ohne Behinderung. Wichtig dabei ist, gleiche Chancen herzustellen, Benachteiligungen abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. Mit seiner beratenden Funktion wird der Inklusionsbeirat zudem Gremien mit Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen in allen Fragen, die für Menschen mit Behinderung von Belang sind, unterstützen.

Am 11. November hat die konstituierende Sitzung aufgrund der Corona-Pandemie in Form einer Online-Veranstaltung stattgefunden. „Ich freue mich sehr, dass der Beirat heute gegründet wird. Er ist essenziell für das gesellschaftliche Miteinander und bedeutender Impulsgeber für die Kommunalpolitik“, so Oberbürgermeister Michael Dambacher in seiner Begrüßung.

Der Ellwanger Inklusionsbeirat hat 24 Mitglieder, die zweimal im Jahr unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Dambacher tagen. Alle Gemeinderatsfraktionen sind vertreten. Ebenso der Landkreis, Vereine, Menschen mit Behinderung und Angehörige. „Durch die Vielseitigkeit der Bereiche, aus denen die Vertreter des Inklusionsbeirates kommen, entsteht ein breites Meinungsfeld zur Wahrnehmung der Interessen von Menschen mit und ohne Behinderung“, so der Vorsitzende.

Ein Schwerpunkt der Arbeit für die ersten Jahre ist die Erarbeitung und Umsetzung von zeitlich und inhaltlich genau definierten Zielen in Form eines Maßnahmenkataloges. Dieser bündelt in sechs Bereichen (Barrierefreiheit, Arbeit, Bildung, Kultur und Freizeit, Wohnen und Teilhabe) Handlungsempfehlungen für ein inklusives Miteinander aller Ellwanger Bürgerinnen und Bürger.

Der Inklusionsbeirat wird in dieser Zusammensetzung bis zur nächsten Kommunalwahl 2024 arbeiten. Die Geschäftsführung obliegt dem Amt für Bildung und Soziales – Fachbereich Inklusion.

Der Inklusionsbeirat ist Teil der Kooperation zwischen der Stadt Ellwangen und dem Projekt „Ellwangen inklusiv“ der Stiftung Haus Lindenhof. Kernaufgabe des Projektes ist – durch Vernetzung und Kooperationen – die „Schaffung von nachhaltigen Angeboten, damit alle Menschen uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“, so die Projektkoordinatorin Kathrin Kirrmann.