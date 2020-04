Ein Hundewelpe sorgt für handfesten Streit

Ein Hundewelpe hat am Dienstagabend in Dinkelsbühl für einen handfesten Streit gesorgt. Die kleine Fellnase war einem 50-Jährigen am Hippenweiher zu nahe gekommen, als dieser gerade Enten fütterte. Die 45-jährige Hundeeigentümerin wollte ihren Hund dort wegholen. Dabei kam es zwischen dem Mann und der Frau zunächst zu einem Wortgefecht. Die Frau soll dabei den Coronavirus-Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Während des Streites äußerte die Frau wohl auch noch eine beleidigende Äußerung. Nachdem eine weitere Frau, die vor Ort war, noch Bilder von dem 50-Jährigen anfertigte, verlangte der Mann nach der Polizei. Dann trat auch noch ein 17-jähriger Jugendlicher in aggressiver Weise auf den Plan. Er ging auf den 50-Jährigen zu, so dass es der Mann mit der Angst bekam. Er holte sein Pfefferspray hervor und besprühte den Jugendlichen. Dieser schlug nun seinerseits massiv auf den Pfeffersprayer ein. Durch die Schläge erlitt der 50-Jährige eine Kopfplatzwunde. Beide Verletzte mussten im Dinkelsbühler Krankenhaus stationär versorgt werden. Gegen die Männer und die Hundeeigentümerin wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung erstattet.