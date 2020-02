Ein Hauch von Las Vegas in der Neunheimer Eichenfeldhalle

In die Glitzerwelt des Spielerparadieses Las Vegas hat sich die Eichenfeldhalle beim Rosenmontagsball des Sportvereins VfL Neunheim verwandelt. Die vier Garden des VfL sowie die Gastauftritte befreundeter Formationen haben das Publikum buchstäblich von den Sitzen gerissen.

Der Vereinsvorsitzende Dieter Schips führte gekonnt durch das Programm. Die tosenden Beifallsraketen, aber auch der Wunsch des Publikums nach Zugaben, die selbstverständlich gerne gewährt wurden, unterstrich, wie gut die Tänze beim närrischen Auditorium ankamen.

Die „Generation Now“ vom SV Buch entführte das Publikum mit einen Showtanz in die Welt der Gladiatoren. Die „Showtanzgruppe Rosenberg“ bezauberte das Publikum mit Tanz zum Thema Marine. Sogar ein Schiff hatten die Mädels dafür auf die Bühne gebracht.

Ein Höhepunkt war die Tanzgruppe Cut and the Gentlemen, die eine Kooperation zwischen Neunheim, Rattstadt und Eigenzell darstellt. Die Formation gibt es seit nunmehr acht Jahren. Sie schafft es immer wieder, die Darbietung aus dem Vorjahr zu überbieten. Sie entführten das Publikum in die Welt von Las Vegas. Sehenswert war auch die aufwendige Kulisse, die tatsächlich einen Hauch von Las Vegas in die Halle brachte.

Schwänke aus dem Dorfleben

Ganz traditionell und heimatnah war dagegen die Tradition der Schnitzelban, die auch heuer fortgeführt wurde. „Dia buckliga Verwandschaft“ erzählte von verschiedenen Missgeschicken im Dorf. Zu den Gelackmeierten gehörte ein Dorfbewohner, der offenbar nach reichlichem Alkoholkonsum direkt schon in der Bar umgefallen war.

Wie anstrengend der Bau des VfL-Vereinsheims ist, hatte ein anderer Neunheimer erfahren, der sich gleich darauf an der kaputten Schulter operieren lassen musste. Für Gesprächsstoff sorgte weiters der Diebstahl eines Traktors sowie und das Missgeschick der Oichgoischdr. Sie hatten vergessen, für ihre Altpapiersammlung Container zu bestellen.

Zwischen den einzelnen Episoden sang die „Bucklige Verwandtschaft“ mit dem Publikum das Schnitzelbank-Lied: „Ole, ole Fiesta, Fiesta in Neunheim. Kann genau so schön, kann genau so schön, wie en Realeg dronda sei.“

Zum Abschluss heizten die Jagsttal-Gullys den Gästen richtig ein. Bei ihrer Musik tanzten die Gäste sogar auf den Tischen. Das Publikum verlangte von den Guggenmusikern zahlreiche Zugaben und wollte sie fast nicht mehr gehen lassen. Erstmals dabei: Happy Hour spielte zwischen den Programmblöcken zu den Tanzrunden.

Zum Finale gab es eine Polonaise mit allen Gästen und Mitwirkenden durch die Eichenfeldhalle. Nach dem offiziellen Programm feierten die Narren noch bis in den frühen Morgen mit Happy Hour weiter – getreu dem Motto: „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.“.