Abschied von Turnierpferd „Titan“: Ein Gänsehautmoment als Höhepunkt

Der Reit- und Fahrverein Rindelbach hat am vergangenen Wochenende sein 21. Reitturnier ausgerichtet. Für die Teilnehmer herrschten in der Rindelbacher „Jagsttalarena“ beste Bedingungen und die Zuschauer kamen voll und ganz auf ihre Kosten – selbst bei Regen, der am Sonntag einsetzte.

Über das Wochenende verteilt fanden 15 Prüfungen mit über 700 Starts statt, an denen Reiter und Pferde aus dem gesamten süddeutschen Raum teilnahmen. Geritten wurde auf dem großen Springplatz auf der Reitanlage des Vereins, der durch das Bodenteam ideal vorbereitet wurde. Highlights des Turniers waren unter anderem die Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag sowie die Stilspringprüfung Klasse M*, die als Qualifikation des NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren bereits seit einigen Jahren in Rindelbach stattfindet. In dieser Prüfung waren gleich zwei Amazonen des heimischen Reitvereins erfolgreich: Mia Cara Brugger mit ihrem Limnos auf Platz vier und Maren Maier mit Cute Sorrel auf Platz fünf.

Ein weiterer Höhepunkt und Gänsehautmoment war die Verabschiedung von „Titan“ unter Vera Breidenbach, der nach einem erfolgreichen Turnierleben mit zahlreichen Siegen in der schweren Klasse in den wohlverdienten Ruhestand gehen darf.

Am Samstagabend fand bereits zum zweiten Mal das Beachvolleyballtunier des Reitvereins statt, das viele Mannschaften anlockte und die zahlreichen Zuschauer zum Verweilen an einem herrlichen Sommerabend einlud. Insgesamt nahmen 18 Mannschaften teil und gaben ihr Bestes. Oberbürgermeister Michael Dambacher und Ortsvorsteherin Johanna Fuchs besuchten das Turnier am Sonntagnachmittag und dankten stellvertretend dem Turnierleiter Alexander Renschler für das Engagement und die Ausrichtung dieses sportlichen Events. Weit über 100 ehrenamtliche Helfer waren über die Veranstaltung im Einsatz und sorgten auch in gewohnter Manier für die Verpflegung von Teilnehmern und Zuschauern.

Bereits in zwei Wochen findet mit dem Dressurturnier das nächste reitsportliche Highlight auf der Reitanlage in Rindelbach statt.

An den beiden Turniertagen 11. und 12. September finden Prüfungen von Klasse A bis S** statt.