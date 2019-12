Ein abwechslungsreiches Programm haben die Gäste bei der Weihnachtsfeier des FC Röhlingen in der Sechtahalle erlebt. Das Programm begann mit den Auftritten der drei Gruppen vom kreativen Kindertanz.

Bernhard Elser vom Turngau Ostwürttemberg übernahm die Ehrungen im Namen des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und des Deutschen Turnerbunds (DTB). Die DTB-Ehrennadel in Bronze erhielten Jutta Aschauer, Hubert Fürst, Susanne Powolny, Leonie Scheibli, Christina Kern und Nina Steiner. Die STB-Ehrennadel in Bronze ging an Joachim Gaier, Anton Gösele, Martina Maile, Ute Graf, Silke Steiner und Michael Heinisch; in Silber erhielt sie Karin Rechtenbacher.

Seit 60 Jahren dem Verein treu

Der Vorstand Jugend Michael Heinisch nahm dann die Vereinsehrungen vor. Zu beeindruckenden 60-jährigen Mitgliedschaft wurde Thomas Steiner gratuliert. 50 Jahre: Franz Abele, Franz Schlotter sowie Paul Szabo. 40 Jahre: Roland Brenner, Hermann Eckstein, Sonja Fürst, Thomas König, Doris Lechner, Peter Pregitzer, Josef Reeb, Martina Schlotter, Ruth Schmid und Julianne Wieszt.

25 Jahre: Sabrina Bergmann, Monika Brenner, Agnes Bühler, Raffaela Bühler, Monika Eckstein, Christian Erhardt, Daniel Hoffmann, Birgit Junker, Gabriele Kling, Monika Kurz, Monika Lüdtke, Hans-Peter Maile, Franz Rathgeb, Klaudia Rathgeb, Matthias Schimmele, Rosa Schnell, Alexander Seidl, Florian Steiner, Ursula Thorwart, Alexander Vaas, Patrick Veile, Nicole Wiedenhöfer und Sandra Wünsch.

Aktiv seit zehn Jahren sind Thomas Adametz, Theresia Bäuerle, Heike Mack und Sabine Walter; seit 25 Jahren Nils Barenthin und seit 30 Jahren Betha Gösele.

Die Rope-Skipping Kids zeigten, wie gekonnt sie durch die Seile springen können und wie abwechslungsreich ihr Sport ist. Beim Auftritt der Gold Seekers war die Bühne mit 35 Show-Akrobaten gefüllt und die Zuschauer wussten kaum, wohin sie zuerst schauen sollten. Mit den akrobatischen Einlagen auf höchstem Niveau zogen sie alle Anwesende in ihren Bann. Ein buntes Quiz mit Fragen rund um den FC Röhlingen und den Ort war der Abschluss eines schönen Abends, zu dem zu Beginn Vorstandssprecher Wolfgang Konle die Mitglieder und ihre Familien begrüßt hatte.