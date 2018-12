Ein „fatzennobles“ Schulgebäude wird gestürmt

Die offizielle Einweihung der sanierten Kastellschule hat sich am Freitag unmittelbar an die Einsetzungsfeier für die neue Rektorin der Schule, Heike Brost, angeschlossen.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek sagte, dass mit der Einweihung der komplett sanierten Kastellschule „ein lang gehegter Wunsch“ in Erfüllung gegangen sei. Insgesamt habe die Stadt 3,5 Millionen Euro in dieses Projekt gesteckt. Hilsenbek hob lobend hervor, dass durch das riesige Engagement des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim eine Eigenleistung von rund 160 000 Euro erbracht werden konnte. „Vor diesem Engagement kann man nur den Hut ziehen“, so der OB. Nach dem Umbau sei die Kastellschule „bestens gerüstet für die Zukunft“, zeigte sich Hilsenbek überzeugt. Er dankte in diesem Zusammenhang dem Architekturbüro Brenner, Duttlinger und Stock aus Ellwangen für die innovative Vorgehensweise. Die Architekten hätten in Pfahlheim das erste sogenannte Plus-Schulgebäude erstellt, das die Energie, die es braucht, über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst erzeugt.

Harald Stock vom Architekturbüro Brenner, Duttlinger und Stock gab den Dank an die Stadtverwaltung zurück. Es sei schon etwas Besonderes, bei so einem zukunftsorientierten Projekt mitarbeiten zu dürfen. Harald Stock überreichte der Schule noch einen Scheck über 1000 Euro

Wolfgang Seckler als Ortsvorsteher brachte es mit seiner bekannt humorvollen Art auf den Punkt. Er dankte der Stadtverwaltung für das „fatzennoble“ Schulgebäude. Es sei ein weiteres Aushängeschild für Pfahlheim. Hier seien Schule und Verein unter einem Dach harmonisch vereint. In diesem Zuge lobte Seckler ebenfalls die Mitglieder des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim. „Was ihr hier an Eigenleistung gestemmt habt, verdient den größten Respekt.“

Schulmäuse ohne Leberkäswecken

Die Zeremonie wurde am Freitag aufgelockert von dem Theaterstück „Ein ganzes Jahr – oder die Herbergsuche der Schulmäuse“, einstudiert von Anita Fuchs-Rathgeb. Hier klagten die Schulmäuse herzig über die fehlenden Leberkäswecken während des Umbaus. Die Theaterspieler, egal ob Mäuse oder nicht, bekamen zum Abschluss Gott sei Dank dann doch noch einen Leberkäswecken, was für große Freude im Saal sorgte.

Nach der obligatorischen Schlüsselübergabe stürmten die vielen Besucher das neue Schulgebäude, um sich bei einem Glühwein und Vesper gar manche Episode des Schulhausumbaus zu erzählen.