Ein Energiebündel an der Gitarre

Mit ihrem ausgezeichneten, geballten Gitarrenspiel, mit einem irren Sound und mit ihren rockigen, melodiösen, mitreißenden Songs hat die Ausnahmegitarristin und Sängerin Yasi Hofer am Samstagabend im TSV-Ballroom rund hundert Fans begeistert. Yasi Hofer ist eine wahre Meisterin an der Gitarre und ein richtiges Energiebündel. Konzertmanager Tobias Brenner kündigte denn auch ein „megatolles Konzert“ an.

Hardrock vom Feinsten, aber auch Rockjazz und Blues wurden serviert. Yasi Hofer gastierte zum ersten Mal in Ellwangen und stellte ihr neues Album „Faith“ vor. Ihr Thema ist Fusion Rock, bekannt auch unter Jazzrock oder Rockjazz. Aber auch „Who knows“ von Jimi Hendrix war zu hören. Begleitet wurde Yasi Hofer von Steffen Knauss (Bass) und Christoph Scherer (Schlagzeug).

Gebürtige Ulmerin hat mittlerweile Weltruf

Die gebürtige Ulmerin hat im Alter von zwölf Jahren ihre große Leidenschaft an der E-Gitarre entdeckt und in ihrer Teenagerzeit täglich bis zu zehn Stunden geübt. Mittlerweile hat sie Weltruf und zählt zu den ganz Großen in der Szene der Gitarristinnen und Gitarristen. Inspiriert wurde sie von dem legendären Steve Vai. Außer ihm sind auch Lita Ford, Savoy Brown, Hellmut Hattler und Chris Thompson zu nennen, mit denen Yasi Hofer bereits die Bühne geteilt hat.

Die 25 Jahre junge Yasi Hofer hat das renommierte Berklee College of Music im nordamerikanischen Boston absolviert. Mit ihrer Rockgitarre und mit ihrer Altstimme verbindet sie differenzierte Musikstilrichtungen zu einer neuen musikalischen Einheit.

Im Dezember 2016 hat die sympathische Gitarristin, nach ihrem Debütalbum „Yasi“ (2014), dann ihr zweites Album veröffentlicht, es trägt den Titel „Faith“ (Glaube, Vertrauen, Treue, Redlichkeit). Ihre Songs, die sie mit warmer Altstimme und virtuosen Gitarrenriffs und -läufen vorträgt, komponiert sie mit eigenständiger Instrumentalmusik.