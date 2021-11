Ein Ellwanger rast nach ganz vorn

Nach sieben Rennwochenenden mit insgesamt 14 Wertungsläufen ist die diesjährige Internationale Deutsche GT Meisterschaft auf dem Nürburgring zu Ende gegangen. Das Finale dieser ADAC GT Masters Saison musste wegen der Flutkatastrophe auf den November verlegt werden, dementsprechend waren die aktuellen Wetterbedingungen für alle Teams eine Herausforderung.

„Eigentlich sind unsere Rennfahrzeuge und vor allem die Reifen nicht für Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt konzipiert. Mit diesen Bedingungen hatte ich von Anfang an große Probleme. Mein Teampartner Markus Winkelhock konnte sich an diese schwierigen Bedingungen, besser anpassen“, so Florian Spengler. Das sollte sich dann auch im Zeittraining für das erste Rennen zeigen, in dem nur ein Platz im hinteren Starterfeld möglich war. Im anschließenden Rennen konnte Spengler zwar viele Plätze nach vorne fahren, verlor diese dann aber nach und nach wieder. „Das Auto hat an manchen Stellen einfach nicht so reagiert wie ich es erwartet habe und es war schnell klar, dass das nicht mein Tag werden sollte.“ Ein Reifenschaden an der Vorderachse nach dem Fahrerwechsel sorgte dafür, dass Winkelhock am Ergebnis nichts mehr ändern konnte und das Team Car Collection Motorsport nur auf dem letzten Platz landete. Dies sollte noch einmal die Situation in der Pirelli-Trophy-Wertung spannend machen. Spengler lag zwar in der Gesamtwertung immer noch vorne, hätte aber mit einer Platzierung vor dem Zweitplatzierten dieser Wertung schon alles klar machen können. Im Zeittraining sollte es aber für Winkelhock auch nicht viel besser laufen. Dieses musste wegen Nebels und schlechter Sicht verschoben werden und als sich die Bedingungen verbesserten, war zu Beginn des Qualifyings die Fahrbahn um den ganzen Kurs noch feucht. Dies erschwerte natürlich die richtige Reifenwahl. Alle Teams entschieden sich zunächst für Regenreifen. Winkelhock setzte hiermit eine Platzierung im Mittelfeld. Dann entschieden der Renningenieur und Winkelhock, einen Versuch auf Trockenreifen zu starten, dies brachte aber keine Verbesserung. Auch der Wechsel zurück auf Regenreifen brachte keine schnelleren Zeiten. So startete Winkelhock nur von Platz 19 aus ins Finalrennen.

Das Rennen musste zu Beginn wegen eines schweren Unfalls abgebrochen werden und konnte erst nach mehr als halbstündiger Unterbrechung wieder gestartet werden. „Markus konnte sich im restlichen Rennverlauf bis zum Fahrerwechsel noch bis Platz 14 nach vorne kämpfen, wir wollten aber kein unnötiges Risiko gehen.“ Spengler konnte den 14. Platz sicher ins Ziel fahren, wurde aber wegen eines Vergehens im Startgetümmel als 15. gewertet. „Über den Gesamtsieg in der Pirelli-Trophy Wertung freue ich mich sehr, mit dem Sachpreis von 22 Reifensätzen für die nächste Saison haben wir damit einen wichtigen Beitrag zu unserem Budget geleistet.

Auf die Pläne für die nächste Saison angesprochen, antwortete Spengler, dass erste Gespräche laufen würden und er mit der Leistung des Team Car Collection Motorsport und aller Teammitglieder sehr zufrieden wäre.