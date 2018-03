Ein besonderes Tier haben Sabrina Zohner und Alexia Grigoras aus der Klasse 8 der Ellwanger Buchenbergschule für den „Zeitungstreff 2018“ unter die Luoe genommen: das Chamäleon.

Chamäleons kommen in Afrika, Madagaskar, Asien und Südeuropa vor. Chamäleons sind an das Leben auf Bäumen angepasst. Durch ihren schmalen Körperbau und ihr Profil, das der Form eines Blattes ähnelt, tarnen sie sich zwischen dem Laub. Sie sind Lauerjäger und können sich lange Zeit kaum bewegen. Dank ihres Greifschwanzes und ihrer Zehen, die wie Greifklammern sind, können sie sich perfekt in Ästen festklammern.

Es gibt über 80 verschiedene Chamäleonarten. Die größte Art lebt in Madagaskar und ist das Braunchamäleon. Das Zwergchamäleon ist im südlichen Afrika verbreitet und bekommt lebende Junge, während die meisten anderen Arten Eier legen. Chamäleons passen sich ihrer Umgebung durch einen Farbwechsel an, um von Fressfeinden nicht zu leicht gesehen zu werden. Die Zunge ist lang und glitschig, sie fressen Insekten. Um an diese Nahrung zu kommen, benutzen sie ihre Zunge. Sie fixieren das Insekt an und dann lassen sie ihre Zunge auf das Insekt zu schnellen, das passiert innerhalb weniger Sekunden. Chamäleons können ihre Augen unabhängig von einander bewegen, dadurch haben sie alles im Auge, Wissenschaftler wissen aber nicht, wie ihr Gehirn die beiden „Bilder“ auf einmal verarbeiten kann.