Ein Anbau für rund fünf Millionen Euro

Varta Consumer erweitert für fünf Millionen Euro die Produktionshalle in Dischingen. Insgesamt wurden in den letzten Jahren 20 Millionen Euro investiert.

Es läuft bei Varta Consumer. Die Nachfrage nach den Batterien mit den zwei und drei A wächst. Sie stecken in Spielzeug, Taschenlampen, funkgesteuerten Weihnachtskerzen für den Christbaum, Lichterketten oder Led-Beleuchtung. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren rund 15 Millionen Euro für die Erweiterung der Produktlinien ausgegeben. Jetzt wird angebaut. Es ist eng geworden in der Werkhalle. Mit dem 5600 Quadratmeter großen Anbau sollen die Produktionsprozesse und Warenflüsse optimiert werden, sagt Architekt Christoph Romer.

So ganz haben die Vartarianer dem Erfolg nicht über den Weg getraut. Schließlich hat es vor zehn, zwölf Jahren ganz anders ausgesehen in Dischingen. „Da waren ganz andere Sachen im Gespräch“, sagte Geschäftsführer Gerhard Sommerer. Damals wurden 600 Millionen Batterien im Jahr produziert, im vergangenen Geschäftsjahr waren es 1,33 Milliarden, bald sollen es 1,7 Milliarden sein. „Dass wir in einem stagnierenden Markt wachsen, darauf können wir ganz schön stolz sein.“

Man habe lange nicht geglaubt, dass das Wachstum nachhaltig sei, sagte Sommerer. Weshalb die Firma mit dem Anbau gezögert hat. Jetzt ist es aber schnell gegangen. Im März wurde der Bauantrag gestellt, im Juni kam die Freigabe der Konzernleitung – Varta Consumer gehört zu Spectrum Brands – im kommenden März soll die neue Halle in Betrieb gehen. Dann kann eine der vier Produktionslinien umziehen. Und falls die Nachfrage weiter steigt, wäre auch Platz für eine weitere Linie.

„Für uns wird ein Traum wahr“, sagte Werksleiter Uwe Knödler, der sich vorstellen könnte, dass bis Mitte 2018 die Zahl der Mitarbeiter noch um 20, 30 wächst. Derzeit arbeiten 470 Männer und Frauen in Dischingen.

In Dischingen produziert Varta Consumer Batterien. In Ellwangen sind Lager, Versand und der Backservice samt Personalverwaltung für Spectrum Brands in Europa. Von Ellwangen aus wird auch der europaweite Vertrieb von Russell Hobbs (Küchengeräte) und Remington (Rasierer, Haarschneidegeräte) gesteuert. In Ellwangen hat Varta Consumer rund 500 Beschäftigte.