Die Mitglieder der Reitsportgemeinschaft (RSG) Hornbergwiese Eigenzell haben sich kürzlich zu ihrer Hauptversammlung getroffen.

Neben einem Rückblick auf die vergangene Turniersaison erinnerten die Verantwortlichen bei der Versammlung an das 25-jährige Bestehen des Reitvereins, das in diesem Jahr gefeiert werden kann. In diesem Zuge wurde an die Anfänge der heute 80 Mitglieder zählenden RSG erinnert. 1995 waren es – wie Nikolaus Eichert, der langjährige Vorsitzende und nun Ehrenvorsitzende berichtete – gerade einmal die sieben nötigen Gründungsmitglieder. Sechs davon gehörten noch der RSG an. Sie wurden mit einer eigens von Marleen Baumann entworfenen Ehrenurkunde im Rahmen der Sitzung geehrt.

Wie bei der Versammlung weiter betont wurde, entsende die RSG seit ihrem Bestehen jedes Jahr Reiterabordnungen zum Blutritt in Schwenningen sowie zum Umzug beim Kalten Markt und zu Springturnieren im ganzen Land.

Von Anfang an habe bei der RSG vor allem die Förderung der Nachwuchsreiter im Vordergrund gestanden. Dabei sei der Verein immer tatkräftig von Familie Eichert unterstützt worden. Diese Linie werde das Team um den aktuellen Vorsitzenden Klaus-Philipp Eichert bei der vierten Auflage des Reitturniers der RSG Hornbergwiese Eigenzell fortführen. Am Wochenende, 28. und 29. März, stehen in Eigenzell wieder Reiterwettbewerbe, Dressurprüfungen bis Klasse A, Springpferde- und Springprüfungen bis Klasse M auf dem Programm.