Eigenstrom vom Wellenbaddach

Die Energiegenossenschaft Virngrund eG hat für knapp 200 000 Euro auf dem Wellenbad eine Photovoltaikanlage errichtet. Die VuB nutzt als Mieter den Eigenstrom fürs Bad.

Diese Kooperation ist eine Win-Win-Situation: Die Versorgungs- und Bädergesellschaft (VuB) mbH und die Energiegenossenschaft Virngrund (EGV) eG nutzen künftig das Dach des Ellwanger Wellenbads zur Stromgewinnung. Die Energiegenossenschaft hat auf dem Richtung Süden geneigten Dach des Altbaus sowie auf dem Dach des neuen Anbaus im Frühjahr eine Photovoltaikanlage errichtet, die 260 Kilowatt Peak erreicht. „Damit können wir in sonnenreichen Jahren bis zu 260 000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Der Strom soll größtenteils vom Wellenbad selbst abgenommen werden“, sagt Willi Gresser, technischer Vorstand der EGV. 192 000 Euro habe die Genossenschaft dafür investiert, ergänzt der kaufmännische Vorstand Friedrich Schluck. Die VuB mietet die Anlage zum Festpreis auf 20 Jahre, danach erst geht die Investition in ihr Eigentum über.

„Unseren Eigenstrom haben wir bisher vor allem in den Wintermonaten erzeugt, wenn unsere drei wärmegesteuerten Blockheizkraftwerke unter größerer Last laufen“, erläutert VuB-Geschäftsführer Stefan Powolny. „In den Sommermonaten müssen wir den erheblichen Strombedarf des Bades von außen zukaufen.“ Genau in dieser Zeit wird nun aber die PV-Anlage ihren wesentlichen Beitrag leisten und damit teuren Fremdstrom verdrängen. „Wir wollen über die Hälfte der erzeugten Solarenergie selbst verbrauchen“, kündigt Powolny an. Der Überschuss werde ins Netz eingespeist, wodurch zusätzliche Erlöse erzielt werden könnten.

Die VuB schont auf diese Art ihr Eigenkapital und will so auch etwas für die Umwelt tun. Schließe werde so die CO²-Produktion reduziert, unterstreicht Powolny. Und weiter: „Mit der neuen Anlage können wir unser Bad fast energieneutral betreiben.“

Der Bau der imposanten neuen Anlage auf dem Wellenbaddach ging einigermaßen flott über de Bühne. Im Frühjahr war Baubeginn, seitdem 1. Juli liefern die PV-Paneele Strom.

Damit hat die 2011 gegründete Energiegenossenschaft nun 15 Photovoltaikanlagen im Raum Ellwangen in Betrieb, weitere sollen folgen. „Die nächste Anlage, mit 350 KW Peak, wird auf dem Dach des entstehenden tegut-Supermarkts in der Bahnhofstraße errichtet“, kündigt Gresser.

Um für dieses und weitere Projekte frisches Investitionskapital zu generieren, setzt die EGV auf Mitgliedergewinnung: „Ein Anteil kostet 500 Euro, wer Interesse hat findet ein Mitgliedformular auf unserer Homepage“, wirbt Gresser. Ein ökologisches Investment in der Region, das sich lohnt: 2,5 Prozent Dividende schüttet die EGV im Jahr 2020 an ihre Mitglieder aus.

Weitere Informationen gibt’s unter: www.energiegenossenschaft-virngrund.de.