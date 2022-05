Ehrungsvormittag für besonderen Verein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über 76 Jahre Vereinstreue, auf eine solche Leistung können nur wenige Menschen zurückblicken. Gründungsmitglied Franz Schäffer und Josef Schäffer sind zwei von ihnen. Dritter Vorsitzender der Sportfreunde Eggenrot 1946 e.V., Martin Mai, begrüßte einleitend alle Ehrengäste. Zum ersten Mal dürfen wir die Diamantene Vereinsmedaille verleihen. Mai dankte für ihre lange Vereinstreue, welches heutzutage nicht selbstverständlich ist. Bernhard Elser vom Turngau Ostwürttemberg, Vorstand Wettkampsport, verlieh Melanie Brenner die Deutsche Turnerbund Ehrennadel in Bronze. Er verwies auf ein neues Projekt, welches Kinder auf der Ostalb für Sport begeistern und ihn Teil ihres Alltags machen soll. Ortsvorsteher Albert Schiele hat die Grußworte übernommen. Er dankte dem jungen und sehr dynamischen Leitungsteam der Sportfreunde. Ehrenamtliches Engagement hat eine zentrale Bedeutung für den Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vorsitzender des Sportkreis Ostalb, Manfred Pawlita, machte deutlich, dass Vereine ein Augenmerk auf Kinder und Jugendliche richten müssen. Er nahm die Ehrungen des Landessportbundes WLSB vor: Für mehr als 7 Jahre in Anerkennung und Würdigung wurde Johannes Hutter, Christoph Momper und Werner Rudi mit der bronzenen Ehrennadel geehrt. Für über 12 Jahre verdienstvolle Tätigkeiten erhielten Annette Köder, Philipp Schmid und Thomas Rieger die WLSB Ehrennadel in Silber. Eine selten vergeben Sportkreis- Verdienstmedaille erhielt Walter Köder, welcher über viele Jahre hinweg, engagiert für den Verein tätig ist. Die Drei Vorsitzenden Thomas Rieger, Timo Hillenmeyer und Martin Mai nahmen die Vereinsehrungen vor. Die bronzene Vereinsnadel für 10 Jahre Mitgliedschaft ging an Simon Brenner, Vanessa Knecht, Sophia Köder, Martin Laurich, Hannah Lingel, Sarah Rauser, Patrick Schmid, Albert Schiele, Nina Skobel, Michaela Stegmaier und Sophie Weiß. Für 20 Jahre mit der silbernen Nadel geehrt wurden Rosa Bauer, Tobias Feuerstein, Klara Mack, Andreas Mai, Ida May, Patrick Österle und Julia Spielmannleitner. Die goldene Vereinsnadel für 40 Jahre Vereinstreue erhielten Anita Köder, Martin Ott und Thomas Rieger. Die Diamantene Vereinsmedaille für über 60 Jahre Vereinstreue erhielten: Hans Bolsinger, Josef Bolsinger, Anton Dörrer, Manfred Dreher, Erwin Groß, Hermann Hilsenbeck, Anton Krauß, Franz Schäffer, Josef Schäffer, Andreas Strammer, Georg Zeller, Martin Zeller und Alois Zwick.