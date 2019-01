Ehrungen bei der Ellwanger Firma Stengel

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die Ellwanger Stengel-Gruppe mit fast 600 Mitarbeitern zurück.

In einer Ansprache hat Josef Stengel das Jahr mit Zahlen, Daten und Fakten sowie kurzen Filmbeiträgen Revue passieren lassen. Auch 2019 will die Stengel-Gruppe den Erfolgskurs weiterführen und umfangreich in Mitarbeiter, technische Anlagen und neue Innovationen investieren, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Von den aktuell über 570 Mitarbeitern ehrten die Geschäftsführer Josef Stengel, Walter Feil und Frank Schäffler 24 langjährige verdiente Mitarbeiter für 15-, 20-, 25- und 30-jährige Betriebszugehörigkeit. Zu den Hauptprodukten von Stengel zählen Nasszellen für Kreuzfahrtschiffe, Badezimmer für Hotels, Studentenwohnheime und Ferienparks, Küchen und Möbel aus Metall sowie Serverschränke und IT-Infrastruktur. Foto: Siedler