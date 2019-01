Ehrenamtliche sind das Aushängeschild der LEA

Rund 110 Ehrenamtliche aus der ganzen Region arbeiten in der Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA). Bürgermeister Volker Grab, stellvertretender LEA-Leiter Roland Herzog und Angelika Schweizer, Leiterin der Familienhilfe der Caritas Ost-Württemberg, würdigten dieses herausragende Engagement am Donnerstag bei einem Dankeschönabend auf dem Schönenberg. Rund 65 Ehrenamtliche waren in die Tagungsstätte Haus Schönenberg gekommen.

Bürgermeister Volker Grab dankte im Namen der Stadt und im Namen von circa 25 000 Flüchtlingen, die seit 2015 in der LEA in Ellwangen waren. Die Ehrenamtlichen hätten in diesen vergangenen vier Jahren mit ihrer gezeigten Hilfsbereitschaft mit dafür gesorgt, dass die LEA „richtig gut funktioniert“ habe, auch in der Hochphase, als bis zu 4500 Flüchtlinge in der LEA untergebracht waren und 400 Ehrenamtliche Dienst taten. Die Ehrenamtlichen seien das, was „das Gesicht unserer Stadt und unseres Landes“ ausmache, sagte der Bürgermeister. Die von Elend, Not, Gewalt und sexueller Ausbeutung gekennzeichneten Flüchtlinge hätten durch die Ehrenamtlichen wieder Hoffnung bekommen, sprach Grab die rund 8000 ehrenamtlichen Stunden an, die 2018 geleistet wurden. Dabei stellte er auch das Amt der Ehrenamtskoordinatoren Peggy Wetterich und Pascal Haug von der Caritas Ost-Württemberg heraus.

Der stellvertretende Leiter der LEA Ellwangen, Roland Herzog, dankte den Ehrenamtlichen auch im Namen des Regierungspräsidiums Stuttgart und lobte ihren Zeitaufwand, ihre eingebrachte Empathie, den „gewissen Geist“, der das Ganze trage, und ihren Beitrag zum Erfolg der LEA. „Wir arbeiten sehr gut zusammen“, sagte er mit Blick auf die facettenreiche Arbeit der Ehrenamtlichen. „Machen Sie bitte so weiter“, bat Herzog. Das sinnvolle Engagement der Ehrenamtlichen reicht von Deutschkursen, Nachhilfe, Kinderschule, Lotsen und Dolmetschen über die Tätigkeit in der Kleiderannahme, der Kleiderkammer, im Nähzimmer, im Café, im Begleitdienst, im Babyzimmer und im Kinderbereich bis hin und zur Erteilung von Sportunterricht für Kinder und Erwachsene, der Arbeit im Freizeitcenter und zur Organisation von Ausflügen am Wochenende.

Wichtige Brückenfunktion

Angelika Schweizer, Leiterin der Familienhilfe der Caritas Ost-Württemberg, würdigte die Brückenfunktion der Ehrenamtlichen zwischen den verschiedenen Kulturen, ihr Vermitteln von Gastfreundschaft und Werten sowie ihr offenes Ohr für die vielerlei Nöte der Flüchtlinge. Schweizer sprach in Bezug des ehrenamtlichen Engagements von einem Aushängeschild für Offenheit, Herzenswärme und Solidarität.

Dem Dankeschönabend mit gemeinsamem Essen im Haus Schönenberg war eine Führung durch die Schönenbergkirche vorausgegangen. Wallfahrtspriester Pater Wolfgang Angerbauer ging dabei auf die Entstehungsgeschichte der Marienwallfahrtskirche unter Fürstpropst Johann Christoph Adelmann von Adelmannsfelden und auf die interessante Innenausstattung ein und würdigte den aus Eichstätt stammenden Ellwanger Volksmissionar und Apostel des Virngrunds, Pater Philipp Jeningen, als Initiator des spätbarocken Kirchenbaus. Mit dem Bau wurde 1682 begonnen, geweiht wurde die Kirche 1729.