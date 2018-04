Ehejubilare haben in Ellwangen eine neue Heimat gefunden

Bei strahlendem Sonnenschein haben Johann Pogoda und seine Frau Maria in Ellwangen ihre eiserne Hochzeit gefeiert. Vor 65 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben und seither viele gute und schlechte Tage gemeinsam verbracht.

Johann Pogoda durfte Anfang des Jahres seinen 87. Geburtstag begehen, seine Frau ist noch ein Jahr jünger. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek überbrachte dem Paar überbrachte die Glückwünsche der Stadt Ellwangen, eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Geschenke, darunter eine Flasche Sekt mit Ellwanger Logo und einen Bildband über die 50er Jahre im Ostalbkreis.

Johann Pogoda erzählte einige Geschichten aus seinem bewegten Leben. Geboren wurden die beiden Jubilare in Oberschlesien im heutigen Polen. Er stammt aus Ujest, der deutsche Name ist Alt-Bischofstal. Pogoda war Hufschmied und erzählte, wie früher alles von Hand geschmiedet werden musste. Über seine Arbeit in der Landwirtschaft hatte er seine Frau Maria kennengelernt. Mit ihr hat er fünf Kinder, neun Enkel und mittlerweile vier Urenkel. Von seinen Kindern ist eine Tochter leider schon verstorben, drei Kinder leben in Ellwangen und die älteste Tochter in Winterbach bei Stuttgart. Für seine Frau Maria sorgt Johann Pogoda ganz alleine. Auch sonst bestreitet er den Haushalt weitgehend selbst. Gelegentlich hilft ihm eine Schwiegertochter beim Einkaufen und anderen Tätigkeiten.

Johann war das jüngste von fünf Kindern. Bis auf ihn lebten alle in Deutschland. 1989 kam das Paar schließlich nach Ellwangen. Nur mit zwei Koffern waren sie, als die Grenzen lockerer wurden, nach Deutschland gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie schon zehn Jahre auf ihre Ausreise in den Westen gewartet, aber der Antrag war immer abgelehnt worden. In Ellwangen wurde ihnen damals eine Wohnung zugewiesen.