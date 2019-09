Selbst hergestellten Hitzkuchen haben die Ministranten der katholischen Kirchengemeinde Sankt Patrizius Eggenrot für einen guten Zweck verkauft. Über 160 vorbestellte Hitzkuchen gingen auf Spendenbasis an die Bewohner von Eggenrot und der umliegenden Dörfer. Bereits ab 4 Uhr kochten und schälten die Ministranten für den Belag Kartoffeln und schnitten über 15 Kilogramm Zwiebeln. Fleißig wurde anschließend der Teig ausgerollt, mit Zwiebeln, Grieben und anderen Zutaten belegt und im Minutentakt gebacken. Bei der Gemeindeversammlung am Sonntag im Dorfhaus übergaben die Oberministranten Anna Weiß, Marcel Fuchs, Sophie Weiß und Florian Brenner (von links) jetzt einen Scheck über 500 Euro an Anton Rathgeb (Mitte). Das Geld ist für das Missionsprojekt der Eggenroter Kirchengemeinde in Huanuco in Peru bestimmt. Anton Rathgeb hat das Projekt vor 28 Jahren initiiert und begleitet es bis heute. Bis jetzt konnten aus Eggenrot rund 230 000 Euro für Huanuco überwiesen werden. Das Geld stammte aus den Erlösen der Fastensuppe, des Adventsbasars und der Sternsingeraktion der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), aus Spenden des Frauentreffs, des mittlerweile aufgelösten Frauenkreises, der Seniorenrunde, der Senioren, aus Gemeindefesten, aus Erlösen des Eggenroter Dorffestes sowie aus Einzelspenden. Auch die „Eggenroter Hausfrauen“ haben mehrfach für die Kinderspeisung in Huanuco gespielt. Unterstützt werden in Huanuco eine Mädchenschule und die Kinderspeisung. Die Oberministranten bedankten sich bei den Spendern der Hitzkuchen-Zutaten, bei den Mithelfern und den Unterstützern. Nächstes Jahr soll es wieder einen Hitzkuchenverkauf geben. Foto: Josef Schneider