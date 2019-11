Beginn ist jeweils um 19.15 Uhr in der Sankt-Patrizius-Kirche in Eggenrot. Im Anschluss an die szenischen Darstellungen gibt es Punsch, Schmalz-Apfel-Brot und Lebkuchen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Orgelsanierung der Eggenroter Kirche sowie für den Freundes- und Förderkreis des Vereins Pro Espiritu Santo gebeten. Der Verein unterstützt das Lebenswerk des Comboni-Missionars Pater Josef Schmidpeter in Arequipa und Lima in Peru.