Eggenroter Dorfhaus: Weihnachten schon barrierefrei?

Das Dorfhaus in Eggenrot wird mittels eines Aufzugs an der westlichen Giebelseite barrierefrei ertüchtigt (wir berichteten mehrfach). Die Leiterin des Ellwanger Stadtbauamts, Elisabeth Balk, hat dem Ortschaftsrat Schrezheim dazu am Montag den aktuellen Sachstand erläutert.

Die alte Entwässerungsgrube bereite Probleme und mache eine Pfahlgründung des Aufzugs notwendig, um schlecht tragfähige Bodenschichten zu überbrücken. Aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung müsse die komplette Wasserverteilung erneuert werden.

Vorgaben des Brandschutzes erfordern für Ober- und Dachgeschoss einen separaten Rettungsweg. Damit auch sie künftig „ordentlich“ genutzt werden könnten, so Elisabeth Balk, sollen alle Etagen mit einer rund 30 000 Euro teuren Fluchttreppe versehen werden. Auch deshalb wird es bei den bisher genehmigten Kosten von rund 264 000 Euro nicht bleiben. Bis Ende Oktober soll der Umbau fertig sein, die Außenanlagen einen Monat später. Ortsvorsteher Albert Schiele dankte den Eggenrotern, die vieles in Eigenleistung stemmen, für ihre Geduld und ihren Zusammenhalt und sprach hoffnungsvoll von einer „barrierefreien Weihnachtsfeier“ im Dorfhaus.

Im Rotenbacher Wäldle ist im Juli Parkfest

Wie Ortsvorsteher Albert Schiele im Ortschaftsrat noch bekanntgab, feiern die Rotenbacher Vereine am Wochenende 7. und 8. Juli ihr Parkfest im Rotenbacher Wäldle mit Strohhüpfburg, Festzelt, Biergarten und hoffentlich vielen Gästen. Am Samstag, 7. Juli, um 18 Uhr geht es los mit viel Musik, Fassanstich und 50 Litern Freibier. Am Sonntag, 8. Juli, steht unter anderem ein Bambini-Turnier auf dem Programm. (R.)