Edeltraud Mack und Paula Hauber singen seit 60 Jahren

Der Kirchenchor Sankt Nikolaus hat im Gasthaus Grüner Baum seine traditionelle Cäcilienfeier begangen. Dabei konnten die Verantwortlichen etliche Sängerinnen und Sänger ehren.

Pater Sony und der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats Peter Frosch würdigten allen voran Edeltraud Mack und Paula Hauber für 60 Jahre Zugehörigkeit. Ingrid Mack wurde für 55 Jahre geehrt. Für 30 Jahre außerdem Roswitha Stenzenberger, für 15 Jahre Angelika Rieger und für zehn Jahre Eugen Zeller. Alle erhielten ein kleines Präsent sowie eine Urkunde, unterzeichnet von Bischof Gebhard Fürst.

Der Chorvorsitzende Eugen Zeller ließ in seinem Bericht die „sehr schwierige Zeit“, entstanden durch die Corona-Pandemie, Revue passieren. Dennoch stünden, so schreibt der Verein in einer Mitteilung, künftig Aufgaben an. Unter anderem das Werben neuer Sängerinnen und Sänger, um die 140 Jahre alte Tradition des Chors nicht zu gefährden.

Erschweren würden dies jedoch die vielen Kirchenaustritte, deren Zahl ständig steige. Pater Sony bedankte sich wiederum beim Chor fürs Gestalten der Gottesdienste. Dies sei ein wichtiger Bestandteil in der Kirchengemeinde, heißt es in der Mitteilung des Chors weiter. Laut Schriftführer Alexander Maimer hat der Chor alle seine Auftritte absolviert, wenn auch teils in beschränkter Anzahl. Dies sei allerdings den Auflagen während der Corona-Pandemie geschuldet gewesen.

Das nächste Konzert des Kirchenchors findet am 3. Advent (11. Dezember) ab 17.30 Uhr in der Pfahlheimer Sankt Nikolaus-Kirche statt. Das Adventskonzert werde nur alle zwei Jahre aufgeführt.