EBR schneidet beim Landtagswettbewerb hervorragend ab

Schülerinnen und Schüler der Eugen-Bolz-Realschule Ellwangen haben erfolgreich am Landtagswettbewerb für politische Bildung teilgenommen.

CDU-Landtagsabgeordneter Winfried Mack nahm persönlich die Preisverleihung an der Eugen-Bolz-Realschule vor. Winfried Mack bestärkte die Schülerinnen und Schüler, sich mit aktuellen politischen Themen zu beschäftigen, um so Demokratie verstehen und politisches Urteilsvermögen entwickeln zu können. Der Schulname „Eugen Bolz“ sei außerdem Verpflichtung für die Jugendlichen, sich kritisch mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Die erfolgreiche Teilnahme am Landtagswettbewerb sei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Besonders erfreulich sei, dass dieses Jahr ein erster Preis an die Schule vergeben wurde: Ann-Kathrin Großkopf wird zur offiziellen Preisverleihung in den Landtag eingeladen und darf an einer mehrtägigen Reise nach Bratislava und Wien teilnehmen. Gemeinsam mit Schulleiter Gerd Bäuerle gratulierte Winfried Mack den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern, die sich alle mit der Auswertung von aktuellen politischen Karikaturen beschäftigt hatten. Betreut wurden die Jugendlichen von der Deutschlehrerin Barbara Drasch, die sich über das gestiegene politische Interesse der Jugendlichen und ihre erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb freut.