EBR-Lehrerin Cornelia Gosolitsch tritt in den Ruhestand

Am Schuljahresende hat Martin Burr, der Schulleiter der Eugen-Bolz-Realschule, in einer Feierstunde die Lehrerin Cornelia Gosolitsch in den Ruhestand verabschiedet. Er bedankte sich für ihren langjährigen Einsatz als umsichtige Pädagogin.

Während des Studiums der Fächer Englisch und Sport an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg verbrachte sie ein Jahr als ‚assistant teacher‘ in Yorkshire/England. Diese Zeit war wichtig für ihre spätere Lehrtätigkeit im Fach Englisch, weil sie nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbesserte, sondern auch Land und Leute kennen und schätzen lernte.

Cornelia Gosolitsch unterrichtete an der EBR seit mehr als 20 Jahren Englisch und Sport. Einer ihrer Schwerpunkte war die regelmäßige Organisation der Studienfahrten nach London. Dabei fand sie es faszinierend zu sehen, wie ihre Schülerinnen und Schüler die Großstadt London erlebten.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit an der EBR legte sie großen Wert auf den Schwimmunterricht in den fünften und sechsten Klassenstufen, da es besonders wichtig sei, allen Kindern diese Kompetenz zu vermitteln.

Schulleitung und Kollegium wünschten ihr alles Gute für den Ruhestand. Sie freue sich jetzt vor allem auf Zeit zum Lesen und Reisen, so Cornelia Gosolitsch.