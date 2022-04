e-Rikscha der Malteser nimmt Fahrt auf

Die Malteser machen in der kommenden Woche Werbung für ihre neue e-Rikscha.

Das Gefährt ist für Menschen mit Pflegegrad oder Demenz gedacht. Es soll die Betroffenen aus der Isolation holen und ihnen Ausflüge an der frischen Luft ermöglichen. Dazu wird die e-Rikscha zwischen dem 19. und 23. April an fünf Malteser-Standorten Station machen: Der Start erfolgt in Wasseralfingen, an den Folgetagen macht die Rikscha dann noch Halt in Ellwangen, Kirchheim, Esslingen und zum Schluss in Kornwestheim. An den Besuchstagen ist ein buntes Rahmenprogramm geplant, bei dem die Malteser auch über ihre Arbeit, ihr Betreuungsangebot und die neuen Rikscha-Fahrten informieren. Der Auftakt ist am Dienstag, 19. April ab 10 Uhr, auf dem Stephansplatz in Wasseralfingen. Hier wird Pfarrer Michael Windisch die e-Rikscha segnen.

Besonderes ist auch in Ellwangen geplant, wo die Veranstaltung um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz mit einem Grußwort von OB Michael Dambacher beginnt. Zusätzlich ist eine Autogrammstunde mit Albert Maier, bekannt aus der Fernsehsendung Bares für Rares, geplant. Die Events sind bewirtet; die Rikscha steht für Testtfahrten zur Verfügung.