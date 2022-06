E-Commerce-Kaufleute: Das macht die Ausbildung interessant

Innovativ und zukunftsträchtig ist der neue Ausbildungsberuf zum Kaufmann/-frau im E-Commerce. An der Gewerblich-Kaufmännischen Schule Ellwangen ist dieser neue Ausbildungsgang seit 2018 angesiedelt. Weshalb dieser Ausbildungsweg sehr gut in die Region Ostwürttemberg - rund um Ellwangen passt, das berichten die Lehrkräfte und der Schulleiter der Gewerblich-Kaufmännischen Schule.

Der Online-Handel hat die Anforderungen an Kaufleute komplett verändert. Das zeigt sich in vielen Bereichen, etwa im Marketing, der Kundenkommunikation oder im Service. Außerdem gelten beim Internet-Commerce sich ständig ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen, etwa in Bezug auf den Datenschutz, die Werbemaßnahmen oder den Fernabsatz. Das trifft aber nicht nur auf klassische Online-Versandhändler zu. Auch konventionelle Unternehmen nutzen zunehmend die Möglichkeit, sich ihren eigenen Webshop einzurichten, sich auf digitalen Marktplätzen zu präsentieren und Social Media für sich zu nutzen. In dieses Umfeld passt der Ausbildungsberuf zur E-Commerce-Kauffrau oder zum E-Commerce-Kaufmann, bei dem sich technisches Verständnis, Kreativität und kaufmännisches Fachwissen miteinander verbinden.

Erst seit dem Jahr 2018 gibt es diese Ausbildung als anerkannten Ausbildungsberuf, erläutert die Lehrerin Elisabeth Hägele. Ein ganz neues Ausbildungskonzept wurde bundesweit geschaffen. Ellwangen ist der einzige Standort in Ostwürttemberg, an dem dieser Ausbildungsgang angeboten wird. Die duale Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und ist in Lernfelder gegliedert. Neben den klassischen kaufmännischen Unterrichtsfächern gibt es hier ganz neue Inhalte, wie etwa kundenorientierte Servicekommunikation, Umsetzung von Online-Marketing-Maßnahmen, erfolgsorientierte Wertschöpfungsprozesse, Rückabwicklung, Vertragsrecht oder auch die Gestaltung von Sortimenten für den Online-Vertrieb.

Eine Pflichtaufgabe für alle Auszubildenden ist es überdies, speziell an der Gewerblich-Kaufmännischen Schule Ellwangen, einen eigenen Online-Shop aufzubauen und während der gesamten Dauer ihrer Ausbildung auch zu pflegen. Dieser Shop ist zwar „nicht live“, wie Robert Knietig, der Schulleiter erklärt, dennoch lernen die Auszubildenden an dieser praxisnahen Aufgabe Aspekte der technischen und benutzerfreundlichen Gestaltung eines Internet-Shops. Die notwendige technische Ausstattung dafür wird von einem führenden Softwarehaus über die gesamte Ausbildungsdauer zur Verfügung gestellt.

Gerade der Bau und die Pflege des eigenen Webshops ist eine sehr kreative und motivierende Aufgabe, wie Schulleiter Knietig erläutert. Tatsächlich gibt es Auszubildende, die bereits vor ihrem Einstieg einen eigenen Web-Shop betrieben haben. Neben der technischen Expertise gehe es in der Ausbildung aber auch um die Teamfähigkeit. Kreativität und Innovation können nur im Team gemeinsam entwickelt und gestaltet werden. In den drei Ausbildungsjahren sollen die Azubis vor allem Projektkompetenz und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, erwerben, weiß Elisabeth Hägele. Dazu gehöre auch die Bereitschaft, Wissen zu teilen und sich untereinander auszutauschen.

Das zeigt sich auch darin, dass die Auszubildenden regelmäßig aus ihren Betrieben berichten. „Die Azubis erzählen, woran sie gerade arbeiten“, berichtet Elisabeth Hägele. Dadurch profitieren alle vom Wissen und dem Erfahrungsschatz aller. Junge Menschen, die ihre Ausbildung bei einer Bank absolvieren, erfahren so zum Beispiel, worauf es dabei ankommt, Produkte in einen digitalen Katalog einzustellen. Dieser gegenseitige Austausch sei auch für die Lehrkräfte interessant und spannend, erzählt Elisabeth Hägele: „Damit rückversichern wir uns in unserem Lehrerteam bei den Schülern, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unser Unterricht absolut praxisnah und auf dem neusten Stand ist.“ Auch die Fachgruppe um Hägele, bestehend aus zwei weiteren Kollegen, Sebastian Blank und Anton Traub, arbeiten und unterrichten im Team, tauschen sich regelmäßig aus und bilden sich in diesem sich so rasch ändernden Feld fort.

Aus Sicht von Schulleiter Robert Knietig ist der Ausbildungsgang nicht nur für typische E-Commerce-Unternehmen à la Amazon und Zalando interessant. Denn auch für lokale Einzelhändler könne die Präsenz im Netz ein „Kick“ sein. Deshalb sei es auch so wichtig, noch weitere Unternehmen von diesem Ausbildungsberuf zu überzeugen. Im Februar hatte der Ausbildungsgang bereits mit einem großen Online-Event für sich geworben. Die dazu gehörige Internetseite wurde komplett von den Auszubildenden erstellt und gestaltet, auch die Bewerbung übernahmen die jungen Leute selbst. Sogar der regionale Fernsehsender Regio-TV wurde darauf aufmerksam und berichtete darüber.

Der Lohn für dieses aufwändige Projekt waren bis zu 200 Teilnehmer an dem Online-Event. „Das ist echt viel“, ordnet Elisabeth Hägele diese Zahl ein. Auf der Internetseite (https://ausbildung-ecommerce.de) haben interessierte junge Menschen und Betriebe die Möglichkeit, das Berufsfeld und die Ausbildungsinhalte noch besser kennenzulernen. Der Ausbildungsberuf ist aus Sicht von Elisabeth Hägele und ihrem Lehrerteam der „innovativste und zukunftsträchtigste kaufmännische Beruf, den es gibt.“