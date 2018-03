In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube gestohlen worden. Das Fahrrad war in der Schmiedstraße abgestellt und mit einem hochwertigen Abus-Schloss an einen Fahrradpfosten gesichert. Der Wert des E-Bikes beträgt etwa. 2 300.- Euro. Das Fahrrad ist grau-weiß, Radgröße 29 Zoll, Rahmengröße 17 Zoll.