Durchs Fenster in ein Gebäude eingestiegen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Gebäude in der Crailsheimer Straße eingebrochen. Der Einbrecher schlug ein Fenster ein, hebelte es zusätzlich auf und gelangte so ins Innere. Dort durchsuchte er mehrere Schränke, wobei nach erstem Feststellen wohl nichts entwendet wurde.

Hinweise bezüglich des Einbrechers oder verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Tel. 07961/9300 entgegen.