Duales Ausbildungssystem im Fokus

Die duale Ausbildung, also praktische Arbeit im Unternehmen und verzahnte Theorievermittlung durch die Berufsschule, ist ein gutes Instrument, junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben zu stärken. Von dieser Kernbotschaft sind die Beteiligten der EU-Initiative „VET-Partnership“ überzeugt. Vor kurzem war deshalb eine rund 20-köpfige Delegation der am Projekt beteiligten sechs Schulen aus Baden-Württemberg und Kroatien zu Gast in Ellwangen. In der EATA, im Kreisberufsschulzentrum (KBSZ) und bei Firmenbesuchen sammelten die Gäste reichlich Anregungen und Informationen aus Wirtschaft, Politik und Schulwesen – mit dem erklärten Ziel, der Einführung eines dualen Systems in Kroatien, näher zu kommen.

„In erster Linie geht es uns um den Erfahrungsaustausch“, sagte Peter Lehle, Leiter des KBSZ. Lara Hüttner, Schülerin am KBSZ, berichtete als Fallbeispiel aus ihrer Ausbildung zur Industriemechanikerin bei der Wörter Firma TE Connectivity. Den Fachkräftemangel im Handwerk machten die Innungsobermeister Michael Mayle (Holzbau Mayle aus Neuler-Schwenningen) sowie Sven Geiger (Röttinger Haustechnik aus Wört) und Steffen Hümer (Hümer Haustechnik aus Aalen) eindrücklich deutlich. Auch in der Industrie wird viel Aufwand betrieben, über Praktika, Ausbildungsmessen und mehr, um Auszubildende ans Unternehmen heranzuführen und zu binden, wie Ausbildungsleiter Erich Rathgeb von Bosch Automotiv Steering (AS) aus Schwäbisch Gmünd berichtete. „AS“ beschäftigt allein über 200 Auszubildende. „Der Kampf um die Köpfe tobt“, fasste Lehle das Bemühen der Betriebe um junge Kräfte zusammen.

„Was wir brauchen, sind Bewerber“

Weitere Impulse verdeutlichten, wie sehr gerade in Ostwürttemberg der Fachkräftemangel angekommen ist. Elmar Zillert, Leiter der Agentur für Arbeit Aalen, lieferte bei dem Treffen eine anschauliche Zahl: Über 1000 Lehrstellen blieben demzufolge in diesem Jahr in der Region unbesetzt: „Was wir brauchen, sind Bewerber“, ebtonte Zillert.

André Louis und Dominik Maier von der Industrie- und Handelskammer warben für die duale Ausbildung: „Es funktioniert nur gut, wenn Betriebe und Schulen als gleichwertige Partner ineinander greifen.“

In seinem Grußwort hatte Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek die VET-Partnerschaft „einen weiteren Baustein“ des Engagements der Stadt im Austausch mit Südosteuropa genannt. Es gehe darum, „jungen Leuten eine bessere Chance in ihrer Berufsausbildung zu geben“. Dazu sollen Beziehungen und Strukturen entwickelt werden. „Unser Beitrag ist vor allem die EATA“, spannte Hilsenbek den Bogen zum engagierten Millionenprojekt, das bis zu 200 jungen Menschen am Standort Ellwangen das Rüstzeug für eine Teilnahme am europäischen Arbeitsmarkt vermitteln soll.

Professor Wolfgang Schuster, Vorsitzung der European Foundation for Education, rief die Delegationsvertreter auf, sich in Kroatien als Multiplikatoren für die Einführung des dualen Systems einzusetzen. Caroline Hornstein Tomić von der Stiftung „Wissen am Werk“ verdeutlichte, dass Kroatien als Auswanderungsland besonders unter Druck stehe, die eigenen Kräfte zu entwickeln und zu halten. Matthias Holzner, beim Staatsministerium Baden-Württemberg für die EU-Donaustrategie verantwortlich, brachte das große Ziel auf den Punkt: „Wir brauchen einen Pool an Fachkräften in bestimmten Mangelbrachen und müssen diesen in ganz Europa erhöhen.“

Dr. Ágnes Sebestyén, Projektdirektorin der mit der Umsetzung beauftragten European Foundation for Education, und Ulrich Nagel, als Geschäftsführer der EATA, hatten die Gäste in Ellwangen begrüßt. Die Delegation besuchte im Rahmen der Veranstaltung auch noch mehrere Unternehmen in der Region, um mit Wirtschaftsvertretern und Auszubildenden vor Ort in Kontakt zu kommen.