Druckertankstelle in der Sulzgasse schließt

Wieder schließt ein Ellwanger Einzelhändler: Peter Hirschle, seit 1982 in der Ellwanger Altstadt unweit der Marienkirche, hat das Rentenalter erreicht und wird seine Druckertankstelle in der Sulzgasse 1 am Mittwoch, 27. Juni, zum letzten Mal öffnen. Er geht in Ruhestand. In den Laden zieht ein Handy-Shop.

Der demnächst 66-Jährige, der im Oktober 1982 in der Sulzgasse 8 einen Bestellshop für diverse Großkaufhäuser eröffnete und 1991 in das eigene Gebäude in der Sulzgasse 1 umzog, musste sich nach der Insolvenz von Quelle 2009 umorientieren. Er eröffnete einen Nachfüllshop für Druckertinte. Zusätzlich konnte man bei ihm Textilien für eine chemische Reinigung und für die Wäscherei abgeben.

Mit Hirschles Ruhestand gibt es in Ellwangen keine Drucker-Nachfüllstation mehr, er konnte niemanden dafür finden. Die Annahme für eine Reinigung und Wäscherei wird die Floristin Erika Meier-Hirschmann in der Marienstraße 23 übernehmen.

In die Räume der Druckertankstelle zieht Gökhan Ibram ein, der dort am 1. Juli einen Handy-Shop eröffnet. Der frühere Telefon-Servicetechniker installiert auch DSL-Anschlüsse und ist nach eigenen Angaben an keinen Anbieter gebunden. (ng)