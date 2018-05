DRK: Wie lange der Rettungsdienst braucht, ist nicht alles

Rettungsdienstleiter Marc Sachsenmaier vom DRK-Kreisverband Aalen, im Interview:

Herr Sachsenmaier, wenn ich in Stödtlen, Wört oder etwa Tannhausen wohne: Wie berechtigt ist dann meine Sorge, dass ich im Notfall lange ohne Hilfe bleibe?

Es kommt dabei nicht einzig und alleine auf die Fahrzeit des Rettungswagens und auf die gesetzliche Hilfsfrist an. Leider wird das oft so verstanden. Dabei ist es ein Gesamtpaket, das eine gute Qualität im Rettungsdienst sicherstellt. Wenn wir nur die reine Fahrzeit der Rettungswagen betrachten, liegt diese knapp unter 15 Minuten. Das ist tatsächlich nicht im optimalen Bereich. Dazu kommt noch die Zeit für die Notrufabfrage. Trotzdem ist man nicht schlecht versorgt, wenn man in einem Ort wie Wört, Tannhausen oder Stödtlen wohnt. Denn die Eintreffzeit von Rettungswagen ist nicht der größte Qualitätsindikator für eine gute Notfallversorgung. Diese beginnt mit dem Anruf auf der Rettungsleitstelle, wo die Kollegen konkrete Erste-Hilfe-Maßnahmen anleiten und Tipps geben, wie man den Patienten versorgen kann, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Unterstützt wird diese Rettungskette durch Helfer-vor-Ort-Systeme, die professionelle Erste Hilfe leisten.

Wie aussagekräftig ist die Hilfsfrist überhaupt im Blick auf die Qualität im Rettungsdienst?

Die Hilfsfrist ist eine planerische Größe für den Rettungsdienst. Die Aussagekraft für die Qualität im Rettungsdienst stufe ich als eher gering ein. Denn es kommt den Einzelfall an. Am Beispiel erklärt: Wenn wir zehn Einsätze haben und davon erreichen Sie neun innerhalb der Hilfsfrist von 15 Minuten, also sagen wir nach 14 Minuten. Und sie haben einen Einsatz, bei dem Sie 16 Minuten benötigen. Dann heißt das, Sie haben die Hilfsfrist zu 90 Prozent erfüllt und aus Sicht der Qualitätsbetrachtung einen guten Rettungsdienst gemacht. Nehmen wir nun an, alle zehn Patienten hätten einen Herz-Kreislaufstillstand gehabt. Dann hätte keiner von ihnen eine realistische Chance gehabt zu überleben. Nun nehmen wir an, von den zehn Einsätzen erreichen Sie acht innerhalb von drei oder vier Minuten und zwei nach 16 Minuten. Dann haben Sie die Hilfsfrist nur zu 80 Prozent eingehalten, also ein schlechtes Ergebnis aus statistischer Sicht. Aber die Patienten, die Sie innerhalb von drei oder vier Minuten erreicht haben, die haben gute Chancen, dieses Ereignis zu überleben.

Also ist die Hilfsfrist nicht das alleinige Qualitätsmerkmal im Rettungsdienst?

Richtig. Die Hilfsfrist kann nicht das alleinige Qualitätsziel sein. Natürlich ist es umso besser, je schneller der professionelle Rettungsdienst einen Notfallort erreicht. Aber viel entscheidender sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen, die überbrückend helfen, bis der Rettungswagen eintrifft. Hier erreicht man eine Hilfsfrist von im besten Fall null Minuten mit einer entsprechenden Ausbildung der Bevölkerung oder mit Helfer-vor-Ort-Gruppen, die schnell vor Ort sein können. Dann ist den Patienten wirklich geholfen. Das brauchen Sie nämlich: Schnell jemanden vor Ort an der Einsatzstelle zu haben, der überbrückend hilft, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft.

Also auch, wenn ich in Wört, Stödtlen oder Tannhausen lebe, muss ich mich nicht im Stich gelassen fühlen?

Vor allem dann nicht, wenn die Bevölkerung so ausgebildet ist, dass sie erste Hilfe leisten kann, und vor allem dann nicht, wenn organisierte Ersthelfergruppen oder Helfer-vor-Ort-Gruppen erste Maßnahmen einleiten können, Patienten notfallmedizinisch zu versorgen.