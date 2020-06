DRK-Infektwache bekommt Möbelspende

Möbel Neukamm aus Ellwangen hat den DRK-Kreisverband Aalen mit einer Möbelspende bedacht.

Die Möbel wurden für die vom DRK eingerichtete Infektwache benötigt, deren Fahrzeuge ausschließlich zu Patienten mit Verdacht auf Covid 19 oder bereits bestätigtem Covid 19 fahren. Um ein Infektionsrisiko unter den Mitarbeitern zu verringern, war hierfür eine räumliche Trennung, in Form einer gesonderten Infektwache, notwendig. Für den Aufbau der Wache wurde einiges an Material und an Möbel gebraucht. Die Spende von Josef Neukamm kam deshalb gerade zur rechten Zeit. So konnte schnell für einen reibungslosen Ablauf in der Infektwache des Roten Kreuzes gesorgt werden.