Dritter! Ellwangen mit 3:0 im Spitzenspiel

Am vergangenen Sonntag ist Heimspielzeit für die Fußballerinnen des FC Ellwangen gewesen. Sie begrüßten den Regionenligist 1. FC Stern Mögglingen zu einem Spitzenspiel. An dessen Ende die Ellwanger Mannschaft um Trainer Wulf Saur jubelte.

Zu Beginn der ersten Halbzeit startete Ellwangen energisch und mit hoher Laufbereitschaft und gutem Zweikampfverhalten in die Partie. Mögglingen ließ sich von Ellwangen weit in die gegnerische Hälfte rein drücken.

In der 15. Minute setzte Miriam Glatzel zu einem Fernschuss an und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Mögglingen hielt gut dagegen und verhinderte durch gute Abwehrarbeit viele Chancen der Ellwangerinnen. Nach einem Eckball von Nina Knödler konnte die Kapitänin Jana Ebert allerdings mit einem Kopfball ihr Team kurz vor der Halbzeit dennoch mit 2:0 in Führung bringen. In die erste Phase der zweiten Halbzeit starteten die Ellwangerinnen unkonzentrierter und Mögglingen erspielte sich zwei Chancen. Die Torfrau Leni Czech parierte souverän und konnte das Heimteam vor einem Gegentor bewahren. Ellwangen hatte fortan wieder mehr Ballbesitz und legte läuferisch und kämpferisch ein perfektes Spiel hin. Mögglingen gab nicht auf und agierte ebenfalls energisch in den Zweikämpfen. Durch eine schöne Kombination mit Zoe Neubert konnte Miriam Glatzel in der 85. Minute ein weiteres Mal treffen und die Ellwangerinnen gingen mit 3:0 in Führung. Damit sicherte sich Ellwangen verdient drei Punkte und rutscht in der Tabelle der Regionenliga auf den dritten Platz.