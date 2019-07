Die Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen hat einen musikalischen Abend veranstaltet. Eltern und Großeltern kamen gerne in die Schule, um die Leistungen ihrer Kinder und Enkel zu würdigen.

Seit diesem Schuljahr haben die Schüler der Klassen drei und vier die Möglichkeit, entweder ein Instrument zu lernen oder in einem Chor zu singen. Dafür wurde extra eine Schulstunde des Musikunterrichts unter Leitung von Martin Geiss als verantwortlichem Lehrer umgestaltet. 14 Schüler und Schülerinnen lernen in einer Bläserklasse bei Michael Seckler vom Musikverein Röhlingen Blasinstrumente und Schlagzeug zu spielen, die anderen 24 Schüler und Schülerinnen singen bei Peter Waldenmaier vom Liederkranz Röhlingen im neugestalteten Schulchor. Jeder Verein möchte den Nachwuchs fördern, was lag dann näher, als sich direkt an die Schüler zu wenden? Da bei den Schülern die Zeit knapp bemessen ist, war eine Kooperation zwischen Schule, Musikverein und Liederkranz die Idee. Nach einem Schuljahr hatten die Schüler an diesem musikalischen Abend ihren ersten großen Auftritt.

Eltern und Großeltern waren begeistert, wie viel die Kinder in diesem Jahr gelernt haben, und sparten nicht mit Beifall. Ein fast einstündiges Programm hatten die Kinder mit den Lehrern einstudiert, Schulchor und Bläserklasse einzeln und auch zusammen. Mit viel Geduld hatten Seckler und Waldenmaier aus den Kindern tolle Musiker geformt. Schulleiterin Daniela Gerstner-Gloning war stolz auf ihre Schüler und Schülerinnen.

Nach dem musikalischen Teil ließen es die Gäste gemütlich ausklingen. Den nächsten Auftritt hat der Schulchor am Samstag, 13. Juli, bei „Röhlingen singt“ in der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche in Röhlingen.