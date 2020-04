Dringender Appell an Rindelbacher Hundebesitzer

Das Netz der Boxen, in denen Hundebesitzer Tüten zur Beseitigung der Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner finden, wird rund um Ellwangen stetig ausgebaut. Jetzt liege es an den Besitzern der Hunde, dieses Angebot zu nutzen, meint der Rindelbacher Ortschaftsrat Hannes Voltenauer.

Der Fußweg im Jagsttal zwischen der Kettenschmiede und Rindelbach ist nur einer von vielen, schön gelegenen und befestigten Wegen im Raum Ellwangen. Auch Hundebesitzer drehen auf diesem Weg gern die eine oder andere Runde mit ihren Vierbeinern und bieten ihrem Hund so den nötigen Auslauf bieten. Das nahe gelegene Neubaugebiet „Wannenfeld“ in Rindelbach wird ebenfalls gern von einheimischen und fremden Hundebesitzern genutzt, um ihre Hunde auszuführen.

Die Hinterlassenschaften der Hunde werden aber nur selten von den Besitzern weggeräumt. Hundekot riecht nicht nur unappetitlich, er lässt sich zudem schwer von Schuhen und anderer Kleidung entfernen. Auch Landwirte, die die Wiesen entlang der Wege bewirtschaften, beklagen Hundehaufen in ihren Grundstücken. Hundekot im Futter von Kühen und Pferden stellt eine Gefahr für die Tiere dar, die Heu oder Grassilage von diesen Wiesen fressen sollen.

Um dem Ärgernis entgegen zu wirken, hat der Rindelbacher Ortschaftsrat Hannes Voltenauer, selbst Hundebesitzer, viele Gespräche mit anderen Hundehaltern geführt. Voltenauer sieht es so: Hundehalter müssen sich so verhalten, dass sich niemand an den Tieren stört.

In einem weiteren Schritt hat Voltenauer mit dem Chef des Ellwanger Bauhofs, Alexander Renschler, besprochen, wo es sinnvoll ist, nötige Hunde-Tütchenspender und weitere Mülleimer zum Entsorgen der Hinterlassenschaften von Hunden zu schaffen, etwa im Jagsttal bei Rindelbach. Die Stadt Ellwangen versucht jedes Jahr das Netz an Tütchenspender immer weiter auszubauen, um den Hundehaltern das Entsorgen der Hundehaufen zu erleichtern.

Mit etwa 500 Euro pro Spenderbox ist der finanzielle Aufwand für die Stadt nicht gerade unerheblich. Ortschaftsrat Hannes Voltenauer appelliert nun weiter an die Hundehalter, das geschaffene Angebot zu nutzen und den Hundedreck einfach zu entsorgen.

Entsorgt ein Hundebesitzer die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht, kann das Ordnungsamt auch ein Bußgeld erlassen.