Drei Vorsitzendenstellen beim Landgericht Ellwangen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Dr. Julia Anabel Belitz sowie Christian Liefke und Martin Honold zu Vorsitzenden Richtern am Landgericht Ellwangen ernannt.vDarüber wurde jetzt in einer Pressemitteilung informiert,

Mit der Neubesetzung von drei Vorsitzendenstellen durch „langjährig erfahrene Fachkräfte“ sei das Landgericht Ellwangen für die Zukunft bestens gerüstet, heißt es in der Mitteilung des Ellwanger Landgerichts.

Dr. Julia-Anabel Belitz ist in Waiblingen geboren und in der Nähe von Nürtingen aufgewachsen. Sie hat Rechtswissenschaften in Tübingen studiert, wo sie auch promovierte. Ihr Referendariat absolvierte sie beim Landgericht Stuttgart. Nach der zweiten juristischen Staatsprüfung trat Belitz im Januar 2007 in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Es folgten Stationen bei den Amtsgerichten Tettnang, Biberach und Leutkirch sowie bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Zwischen 2009 und 2011 war Julia Anabel Belitz an das Wirtschaftsministerium in Stuttgart abgeordnet. Ab September 2011 war sie in Stuttgart als Richterin am Landgericht tätig und wechselte im Februar 2014 an das Landgericht Ellwangen. Im Jahr 2020 war sie an das Oberlandesgericht Stuttgart abgeordnet und dort dem für Bank- und Börsenrecht zuständigen 9. Zivilsenat zugewiesen. Im Mai 2021 wurde Belitz zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht Ellwangen ernannt. Sie hat den Vorsitz der unter anderem für Versicherungsrecht zuständigen 3. Zivilkammer übernommen.

Christian Liefke stammt aus Frankfurt am Main und hat in Frankfurt am Main, Leicester und Heidelberg Rechtswissenschaften studiert. Nach dem Referendariat beim Landgericht Heidelberg startete er im Jahr 2006 seine Richterlaufbahn beim Landgericht Heilbronn. Es folgten Stationen bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn und beim Justizministerium in Stuttgart, wo er dem Landesjustizprüfungsamt zugewiesen und für die erste juristische Staatsprüfung zuständig war. Ab Juni 2014 war Liefke als Zivilrichter beim Landgericht Stuttgart tätig. Von Oktober 2016 bis Juni 2017 war er an den für Baurecht zuständigen 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart abgeordnet. Im März 2021 wechselte Christian Liefke an das Landgericht Ellwangen und wurde dort zum Vorsitzenden Richter ernannt. Er sitzt der neben allgemeinen Zivilsachen auch für das Baurecht zuständigen 2. Zivilkammer vor.

Martin Honold stammt aus Sontheim an der Brenz. Nach dem Abitur studierte er erfolgreich Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie in Heidenheim. Im Anschluss an eine kurze Tätigkeit im Bankensektor studierte Herr Honold Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg. Nach dem Referendariat beim Landgericht Augsburg war Herr Honold ab 2005 Richter auf Probe im Landgerichtsbezirk Ellwangen und dort bei der Staatsanwaltschaft, bei dem Amtsgericht Schwäbisch Gmünd und dem Landgericht eingesetzt. Im Juni 2011 wurde Herr Honold nach kurzer Zeit als Richter kraft Auftrags zum Richter am Landgericht Ellwangen ernannt. Zwischen Juni und November 2021 war er an den 2 Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart abgeordnet. Im Mai 2021 wurde Herr Honold zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Ellwangen ernannt. Er hat den Vorsitz der 4. Kleinen Strafkammer übernommen.