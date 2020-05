Drei Top-Hengste für Rindelbach

Die Servicestation des Haupt- und Landgestüts Marbach in Rindelbach ist seit Montag wieder mit Hengsten besetzt. Trotz Coronavirus nimmt das Gestüt damit seinen Züchterservice wieder auf.

Das Haupt- und Landgestüt Marbach hatte aufgrund des Coronavirus den Betrieb auf den Servicestellen deutlich eingeschränkt, Hengste waren zunächst keine entsandt worden. Nachdem sich die Lage nun etwas entspannt hat, ist auch auf der Servicestation in Rindelbach fast wieder der Alltag eingekehrt. Seit Montag, 4. Mai sind wieder Deckhengste vor Ort, sie werden in Rindelbach bis zum 14. Juli stationiert sein.

In Rindelbach steht den Züchtern in diesem Jahr „Limoncino“ zur Verfügung, ein stattlicher brauner Springhengst von „Livello“ aus einer Mutter von „Contender“. Er war bei der Körung in München Prämienhengst und siegte in Springpferdeprüfungen mit sehr hohen Noten.

Das Serviceangebot wird noch ergänzt durch die beiden Schwarzwälder Kaltbluthengste „Markus“ von „Markward“ aus einer Mutter von „Respekt“ und „William“ von „Wildbach“ aus einer Mutter von „LVV Modem“. „Markus“ war 2017 in Berlin Bundessiegerhengst, ist Leistungshengst und legte eine hervorragende Leistungsprüfung ab. Junghengst „William“ legte ebenfalls eine außerordentliche Leistungsprüfung ab, ist Leistungshengst und ergänzt das Angebot an Landbeschälern der W-Linie.

Für den reibungslosen Ablauf auf der Beschälplatte sorgt auch in diesem Jahr wieder Florian Niederstraßer. Er betonte, dass den Züchtern in diesem Jahr ein gänzlich neues Hengstprogramm zur Verfügung steht. Keiner der drei Hengste sei bislang in Rindelbach stationiert gewesen. Da in diesem Jahr durch den Coronavirus die beliebte Präsentation entfallen muss, können die Hengste nun nach telefonischer Absprache jederzeit besichtigt werden.

Der Betrieb der Sevicestation ist somit, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, wieder gewährleistet.