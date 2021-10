Drei talentierte Bands treten im Ellwanger Juze auf

Das Ellwanger Jugendzentrum öffnet wieder seine Pforten für Konzerte und bietet Newcomer-Bands eine Bühne. Bei der „Newbies Night“ am Freitag, 8. Oktober, darf man sich auf drei junge, aber durchaus talentierte Bands aus dem Ostalbkreis freuen.

Luca Algaba Band: Aus den Tiefen Amerikas, dem Ursprung des Country, und den prägenden Gitarrensounds des Britpop, entsteht der Sound des Singer-/Songwriters Luca Algaba. Zusammen mit Dennis Aubele (Schlagzeug), Till Hieber (Keyboard) und Jonach Lechner (Bass) hat er eine junge, energiegeladene Combo geformt, bei der man den Spaß an der Musik wahrlich fühlen kann.

The Quips: Die Nachwuchsband, bestehend aus Hannah Roese (Gesang), Tobias Wanner (Schlagzeug), David Müller (Bass), Paul Rathgeb (Gitarre), Jonas Esslinger (Gitarre und Gesang), Enea Taurozza (Gitarre), hat große Pläne. Im Herbst 2020 hat sie ihre erste CD veröffentlicht und arbeitet nun vermehrt an eigenen Songs. Dabei lassen sie sich gerne von Popstars wie John Mayer oder Ed Sheeran und Legenden wie den Beatles inspirieren. Außer den eigenen Songs spielen „The Quips“ eine große Auswahl an Rock- und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte, mit denen sie vermehrt Bühnenerfahrung sammeln konnten.

Illuzination: Die Band kommt aus dem schwäbischen Ellwangen. Bei der „Newbies Night“ dürfen sich die Besucher auf Titel aus dem Album „Nowhere“ und weitere Songs aus dem Bereich Rock und Metal freuen. Die Bandmitglieder sind Lea Schöbel (Gesang), Nils Einfeld (Gitarre), Lukas Schöbel (Schlagzeug) und Bastian Uhl (Bass).

Eintritt wird nicht verlangt. Jeder gibt nach eigenem Ermessen. Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.