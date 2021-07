Drei neue Mitglieder im ODR-Aufsichtsrat

Bei der jüngsten Hauptversammlung EnBW ODR sind jetzt die drei ausgeschiedenen Mitglieder des ODR-Aufsichtsrats Uli Huener, Dr. Martin Konermann und Landrat a. D. Klaus Pavel offiziell verabschiedet worden. Neu im Gremium sind der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher, Landrat Dr. Joachim Bläse und Katharina Klein, Leiterin Landespolitik und Grundsatzfragen EnBW AG.

Klaus Pavel gehörte dem Aufsichtsrat seit 1997 an, seit 2010 war er stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. In den 24 Jahren hat er als langjähriger Landrat des Ostalbkreises die Entwicklung der ODR stets gefordert und gefördert, hob Aufsichtsratsvorsitzender Steffen Ringwald hervor. Pavel hätten eine hohe emotionale Bindung zur ODR, Netze NGO und NetCom BW ausgezeichnet. Stets habe er gewusst, dass eine ökologische, nachhaltige, versorgungssichere und bezahlbare Energieversorgung ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Erfolg der Region sei, hieß es in der Laudatio.

Ringwald erinnerte unter anderem an die Fusion von UJAG und MÜAG zur ODR im Jahr 1999 und an die Gründung der ODR TSG, der heutigen NetCom BW, in 2004. Hier ist Pavel heute im Aufsichtsrat tätig als Impulsgeber für Strategie und Weiterentwicklung. Ringwald dankte Pavel für das „Wir im Sinne der ODR“.

Dr. Martin Konermann gehörte dem ODR-Aufsichtsrat seit 2016 an; einige Jahre davor agierte er knapp zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Er ist Geschäftsführer Technik bei der Netze BW GmbH und hat als solcher bei der technischen Weiterentwicklung wichtige Impulse für die ODR gesetzt. Uli Huener war seit 2012 im Gremium und hat als ehemaliger Leiter Innovationsmanagement bei der EnBW gemeinsam mit der ODR die intelligente Straßenbeleuchtung „smight“ entwickelt. Ringwald sprach den drei ausgeschiedenen Mitgliedern seinen besonderen Dank für ihr hohes Engagement zum Wohle der EnBW ODR aus. Den neuen Aufsichtsräten wünschte er viel Erfolg bei ihrer neuen spannenden Aufgabe.