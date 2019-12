Bei seiner traditionellen Cäcilienfeier im Gasthaus Grüner Baum hat der Kirchenchor Sankt Nikolaus Pfahlheim die drei langjährigen Mitglieder Hildegard Bühler, Annerose Vaas und Josef Veile für jeweils 50 Jahre Singen geehrt.

In seinem Bericht ging der VorsitzendeEugen Zeller auf die bevorstehenden Aufgaben ein. Dazu gehöre besonders das Werben um neue Sängerinnen und Sänger. Ein immer schwieriges Unterfangen sei es, das Singen bei Beerdigungen aufrechtzuerhalten, da es eine große Anstrengung bedeute, für die die Sängerinnen und Sänger in der Regel Urlaub nehmen müssen.

Pater Sony dankte dem Chor für dessen Einsatz. Der Geistliche und der stellvertretende Vorsitzende Anton Konle nahmen die Ehrungen vor.

Für 15 Jahre wurde Claudia Briel, 25 Jahre Hedwig Eiberger und Anne Abele, 30 Jahre Hans Handschuh davon 12 Jahre Chorvorstand und 50 Jahre Hildegard Bühler, Annerose Vaas und Josef Veile geehrt. Als Anerkennung gab esein kleines Präsent sowie eine von Bischof Gebhard Fürst unterzeichnete Urkunde. Abschließend gab der Vorsitzende Eugen Zeller bekannt, dass am ersten Weihnachtstag die Pastoral-Messe in C von Ignaz Reimann zur Aufführung kommt.