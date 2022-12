In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen gerieten am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 21.15 Uhr drei Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren in Streit, in dessen Verlauf es auch zu wechselseitigen Tätlichkeiten kam. Zwei der Männer erlitten leichte Verletzungen, einer der beiden musste im Krankenhaus behandelt werden. Neben dem Sicherheitsdienst der Einrichtung war die Polizei mit Streifenbesatzungen im Einsatz.