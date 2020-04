Drei Lastwagen brennen nach Unfall auf A7 — drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nahe Ellwangen (Ostalbkreis) sind zwei Lastwagen ausgebrannt. Die Beifahrerin in einem der Sattelschlepper wurde durch die Frontscheibe geschleudert, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Sie schwebe in Lebensgefahr. Die beiden Fahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Die Autobahn ist voraussichtlich noch bis zum Mittag gesperrt.

Vor dem Virngrundtunnel mit Leitplanke kollidiert

Der Unfall ereignete sich bei Ellenberg in Fahrtrichtung Ulm. Ein 34-Jähriger kollidierte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vor der Baustelle am Virngrundtunnel mit einer provisorischen Leitplanke. Dabei wurde der Tank seiner Zugmaschine aufgerissen, so dass Kraftstoff austrat und sich entzündete. Der Fahrer verließ seinen LKW unverletzt. In der Folge brannten der MAN-Sattelzug sowie der mit Paketen beladene Auflieger völlig aus. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Fahrer retten Frau aus brennendem Lastwagen

Aufgrund des brennenden Lastwagens bildete sich in der Folge ein Stau. Das Stauende befand sich rund 500 Meter entfernt vom Unfall. Der Fahrer eines Iveco-LKW übersah das Stauende und fuhr ungebremst auf einen stehenden Daimler-LKW auf. Dabei wurden der Fahrer des Iveco sowie zwei im Führerhaus befindliche Frauen schwer verletzt. Eine der beiden Frauen wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Die zweite Frau wurde von den beiden LKW-Fahrern aus dem Iveco befreit.

Beide LKW fingen bei dem Unfall Feuer und brannten vollständig aus. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehren aus Fichtenau und Crailsheim waren mit zwölf Fahrzeugen und 60 Kräften vor Ort. Der Sachschaden bei dem Folgeunfall beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Die A7 wurde zwischen Dinkelsbühl und Ellwangen in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden vermutlich noch bis zum Mittag andauern.

