Drei Kirchengemeinden

Mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier auf dem Stiftsplatz haben Katholiken aus den Kirchengemeinden Sankt Vitus, Heilig Geist und Sankt Wolfgang am Fronleichnamstag bei Sonne, Wolken, Wind und Regen das Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi gefeiert. Der Stiftschor Sankt Vitus, der Kirchenchor Heilig Geist und der Musikverein Rattstadt gestalteten den Gottesdienst musikalisch.

Pfarrvikar Heiko Merkelbach, der den Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Petter Prakash aus Indien feierte, sprach vom „wunderbaren Sakrament des Altars“. Angesichts des Regens verzichtete er auf eine Predigt. In den Fürbitten wurde mit Blick auf den Krieg in der Ukraine um das „Brot des Friedens“ gebeten, angesichts der drohenden Hungerkatastrophe in Ostafrika um das „Brot des Lebens“, und mit Blick auf die Krisengebiete im Nahen Osten, im Iran und in Nordkorea um das „Brot der Versöhnung“. Weitere Fürbitten galten dem „Brot der Gerechtigkeit“, dem „Brot der Liebe“, dem „Brot der Hoffnung“, dem „Brot der Freude“ und dem „Brot der Herrlichkeit“.

Zur Aussetzung des Allerheiligsten wurde „Lobe, Zion, deinen Hirten“ gesungen. Merkelbach erteilte mit der Monstranz mit einer geweihten Hostie den eucharistischen Segen, bevor der Gottesdienst mit dem Lied „Großer Gott, wir loben dich“ zu Ende ging. Auf der Bühne stand ein Bild des Volksmissionars und Apostels des Virngrunds, Pater Philipp Jeningen, der am 16. Juli in Ellwangen seliggesprochen wird.

Die traditionelle Fronleichnamsprozession hingegen fand am Vorabend des Festes statt und führte von der Wolfgangskirche zum Marienbrunnen, zur Marienkirche und über den Stiftsplatz in die Basilika. Den Blumenteppich vor dem Altar auf dem Ehrenhof von Sankt Wolfgang hatten Erstkommunionkinder gelegt, er trug das Motto „Bei mir bist du groß“. Die Gestaltung des Teppichs vor dem Marienbrunnen hatten Neunheimer Frauen übernommen, mit den Farben Gelb und Blau, einer weißen Friedenstaube und den gelegten Worten „Friede sei mit euch“ wurde um Frieden für die Ukraine gebeten. „Wo du nur eine Spur siehst, habe ich dich getragen“ war auf dem Blumenteppich der Katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB vor dem Portal der Marienkirche zu lesen. Für das Arrangement auf dem Stiftsplatz hatten die Erstkommunionkinder von Sankt Vitus gesorgt. Die eindrucksvolle Glaubensdemonstration mit dem Allerheiligsten in einer goldenen Monstranz durch die Straßen der Innenstadt gestalteten der Musikverein Neuler, die Kirchenchöre und der Kolpingchor musikalisch.