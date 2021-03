Drei Jahre „Ellwangen inklusiv“: Ein Fazit

Das Projekt „Ellwangen inklusiv“ hat viel zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben beigetragen. Nach drei Jahren ist die Teamarbeit unter der Leitung von Johannes Blaurock von der Stiftung Haus Lindenhof nun zu Ende gegangen. Abschließend haben Vertreter von Stadt und Stiftung online ein Fazit gezogen: Es ist durchweg positiv.

Viele Erfolge ließen sich verzeichnen, so der Rückblick auf das Projekt, das am 26. Februar endete. Beispielsweise wurde in Ellwangen ein Inklusionsbeirat gegründet und ein Spendenaufruf für eine Rollstuhlrampe für den Car-Sharing Bus ins Leben gerufen. Die Band „Inklusiv-Exklusiv“, die aus einer Kooperation mit der Musikschule entstand, konnte einige Auftritte verzeichnen. All dies zählten die Beteiligten auf, die zum Projektende im Rahmen eines Online-Meetings zusammenkamen. Mit dabei waren Bürgermeister Volker Grab, Nicole Bühler vom Amt für Bildung und Soziales sowie der Bereichsleiter Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderung der Stiftung Haus Lindenhof, Matthias Quick. Außerdem Johannes Blaurock, der Wohnverbundsleiter der Stiftung Haus Lindenhof für die Region Ellwangen, und Projektkoordinatorin Kathrin Kirrmann, ebenfalls von der Stiftung Haus Lindenhof.

Sie erinnerten an die Anfänge. Nach dem Vorprojekt „Zukunftswerkstatt“ ging im März 2018 das Inklusionsprojekt „Ellwangen inklusiv“ unter der Leitung von Blaurock an den Start. Das Projektteam bildeten Kathrin Kirrmann, Monika Kreher, Siggi Schlosser und Philipp Schneider. Mit dem Ziel, in Ellwangen mehr Beteiligung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, machte sich das Team auf den Weg, weitere inklusive Prozessen in Ellwangen anzustoßen. Tatsächlich seien in Kooperation mit vielen Institutionen, Personen und Firmen viele inklusive Projekte und Aktionen entstanden, insbesondere in den Bereichen der Barrierefreiheit, Bildung, Arbeit, Kultur und Freizeit.

Ein Beispiel: Als in Ellwangen ein Inklusionsbeirat gegründet wurde, war das Projekt „Ellwangen inklusiv“ in Zusammenarbeit mit der Stadt maßgeblich beteiligt. Der entstandene Helferpool habe bei Festen die Bewirtung übernommen und werde dies auch weiterhin tun. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Stiftung Haus Lindenhof erachten den Inklusionsbeirat als einen wichtigen Schritt, inklusive Prozesse und Teilhabe in Ellwangen voranzutreiben. Die Stiftung Haus Lindenhof werde über den Projektzeitraum hinaus die Nachhaltigkeit des Projektes durch den Einsatz von zwei Mitarbeitenden sichern und weiterhin eine enge Kooperation mit der Stadt Ellwangen pflegen. Bürgermeister Volker Grab merkte abschließend an, dass es wichtig und sinnvoll wäre, wenn die Begleitungs- und Betreuungsaufgaben der Menschen mit Handicap auch im Inklusionsbeirat als eine Teilhabeleistung der Eingliederungshilfe eingestuft werden könnten.

Auch die Rückmeldungen einzelner Kooperationspartner sind durchweg positiv: „Neben einem guten Netzwerk entstanden viele positive Momente, und durch nachhaltige Projekte konnte vieles erreicht werden, was auch weiterhin bestehen bleibt.“ „Es entstand eine tolle Zusammenarbeit mit vielen schönen Aktionen“ und „trotz Corona gab es Entwicklungen im inklusiven Bereich“, freuen sich die Beteiligten.

Nach drei Jahren heiße es nun „Auf Wiedersehen“ sagen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dies nicht in Form einer Veranstaltung stattfinden. Das Projektteam freue sich aber, Prozesse angestoßen zu haben, um Ellwangen noch inklusiver zu machen.