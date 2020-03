Bei ihrer Hauptversammlung Anfang März hat die Chorwerkstatt Rindelbach drei Ehrenmitglieder gekürt. Darüber hinaus sind ein Mitglied für 70 Jahre und zwei weitere für jeweils 60 Jahre Vereinstreue geehrt worden.

Rindelbachs Ortsvorsteherin Johanna Fuchs dankte dem Chor für sein Engagement. Als Beispiel hob sie das gemeinsame Konzert mit Inklusiv-Exklusiv und dem Chor Smiling People von Haus Lindenhof und der Musikschule Ellwangen in der Kübelesbuckhalle im Herbst hervor. Es diente zum Spaß und zur Freude aller Anwesenden und auch zur Inklusion und Wohltätigkeit. Die Chorwerkstatt sei ein wichtiger Bestandteil des Kulturlebens in Rindelbach, sagte die Ortsvorsteherin.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Oliver Thumm bestätigt. Anke Blumentrath wurde für die auf eigenen Wunsch ausscheidende Petra Nagel in den Beirat gewählt.

Neue Ehrenmitglieder des Vereins sind Anneliese Mayer, Magdalene Blattner und Heinrich Powolny. Für 70 Jahre Vereinstreue wurde Anton Schäfer geehrt. Auszeichnungen für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielten Josef und Eugen Wagner. Für 40 im Verein wurden Hilde Sperber, Helga Niklas und Walter Rau geehrt, für 30 Jahre Alwine Powolny und für 20 Jahre Bernhard Koch, Erna Köppe, Eva-Maria Markert, Klara Schäfer, Richard Wagner und Johannes Wagner junior.

Oliver Thumm wies in seiner Jahresvorschau auf das im Juni im Rahmen des Magischen Dreiecks in den Großen Stallungen stattfindende Konzert hin, und auf weitere Auftritte in Westerhofen, Dankoltsweiler und beim Sommerfest der Chorwerkstatt .

Der Vorsitzende erklärte weiter, dass er als Schwerpunktthema dieses Jahr die Werbung neuer Mitglieder sehe, um einer Überalterung des Chors frühzeitig entgegen zu wirken. Er bat alle Chormitglieder, die Vereinsverantwortlichen hierbei aktiv mit Ideen zu unterstützen. Großes Lob sprach er der Chorleiterin Julia Strasser aus, die es immer verstehe die Singstunden mit Leben zu erfüllen und unheimlich motivierend für alle sei. Julia Strasser wünschte sich abschließend genügend auftrittsfreie Zeit und hohen konzentrierten Probenbesuch. Sie freue sich auf das Jahr 2020 mit der Chorwerkstatt.