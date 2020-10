Drei Anna-Schwestern feiern ihr langjähriges Schwesternjubiläum

Drei Schwestern der Gemeinschaft Sankt Anna konnten jetzt ihr langjähriges Schwesternjubiläum feiern. 1955 traten Schwester Assumpta Seitz und Schwester Merita Hoffmann in die Gemeinschaft der Anna-Schwestern ein und durften ihr 65-jähriges begehen. Schwester Tharcisia Hörberg folgte 1960 und feierte jetzt ihr Goldenes Schwesternjubiläum.

Schwester Assumpta Seitz verwirklichte ihre Berufung als Katechetin und trug als langjährige Ratsschwester sowie von 1979 bis 1991 als Generaloberin der Gemeinschaft große Verantwortung für die zahlreichen Mitschwestern und für die Einrichtungen der Gemeinschaft. Zuletzt engagierte sie sich im Vorstand der Sankt Anna-Stiftung und der Sieger Köder-Stiftung. Schwester Merita Hoffmann brachte ihre Talente als Familien- und Wochenbettpflegerin sowie als langjährige Hausmutter im Allgäuer Ferienhaus ein. Schwester Tharcisia Hörberg diente über 40 Jahre lang unzähligen Wöchnerinnen mit ihren Neugeborenen im Kinderzimmer der Ellwanger Frauenklinik.

Bereits am Vortag dankte Schwester Veronika Mätzler den Jubilarinnen bei einer Andacht und stellte heraus: „Gott ist der eigentliche Geber und Vollbringer allen Lebens und aller Fruchtbarkeit. Doch braucht er auch unser Mittun und unsere Bereitschaft, die geschenkten Fähigkeiten und Talente mutig einzusetzen.“

In seiner Festpredigt dankte Kapuzinerpater Norbert Poeschel den Jubilarinnen für ihr Lebenszeugnis im Sendungsauftrag der Franziskanerinnen von Ellwangen und ermutigte sie weiterhin das Feuer in ihren Herzen brennend zu halten, denn „wir tragen Verantwortung für unsere Mitchristen. Wir tragen aber auch vor Gott Verantwortung denen gegenüber, die meinen, nicht glauben zu können. Denken wir daran, dass wir zu ihnen halten müssen, weil doch auch wir gehalten sind von der Liebe und dem Erbarmen Christi.“ Als Hauptzelebrant feierte Prälat Werner Redies die Eucharistie in Konzelebration mit Pfarrer Anton Esswein.

Die Jubilarinnen erneuerten im Gottesdienst gegenüber der Generaloberin Schwester Veronika Mätzler ihr Professversprechen. Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch gestaltet durch Margit Lang (Orgel und Gesang), Monika Willand (Cello), Günter Schleinkofer und Gerhard Martin (beide Violine) sowie die Eheleute Schütz (Orgel und Gesang). Mit dem Theaterstück über den Heiligen Franziskus von Assisi (Schwester Christina Häusler) und der Begegnung mit der Heiligen Klara von Assisi (Schwester Rut Göhringer) erlebten nachmittags die Festgäste ein tiefsinniges Spiel über das Gerufensein von Gott. Das Fest endete mit einem feierlichen Vespergebet, das vom Schwesternorchesterle gestaltet wurde.