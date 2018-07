Dr. Thomas Freller liest über Ritter und Abenteuer

Dr. Thomas Freller sagt von sich selbst er habe, obwohl er 20 Jahre im Ausland gelebt hat, „immer die Augen offen gehalten für Ostälblerisches“. Der Autor hat in Ellwangen sein neues Buch „Ritter, Dichter, Abenteurer Ostalbreisende in der Postkutschenzeit“ vorgestellt. Freller verstand es im Thronsaal des Schlossmuseums seine Zuhörerschaft für alle Facetten und Unwägbarkeiten, die das Reisen zur damaligen Zeit mit sich brachte, zu fesseln und Lust auf noch mehr Geschichten zu wecken. Ellwangens Oberbürgermeiser Hilsenbek bemerkte: „Dieses Buch gehört in jedes Bücherregal eines Ellwangers“. (kl)