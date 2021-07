Dorothee Irion-Ulmer wird geehrt

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) des Ostalbkreises verleiht alle zwei Jahre im Gedenken an Erna Schüßler einen Preis an Frauen, die sich in besonderem Maße politisch und gesellschaftlich engagieren. Der fünfte Erna-Schüßler-Preis wird am 2. Juli im Oberkochener Mühlensaal an Dorothee Irion-Ulmer verliehen.

Mit dem überparteilichen und überkonfessionellen Preis wird der außerordentliche soziale, kommunal- und frauenpolitische Einsatz gewürdigt. Dorothee Irion-Ulmer wurde 1980 als einzige SPD-Kandidatin in den Ellwanger Gemeinderat gewählt, dem sie dann 19 Jahre lang angehörte. Anschließend war sie noch zehn Jahre Ortschaftsrätin in Schrezheim. Für Jugendliche und Familien in schwierigen Verhältnissen, Wohnsitzlose oder Alleinerziehende und die Kinderbetreuung hat sie sich besonders eingesetzt. Sie gehörte aber auch dem Bau-, Umwelt- und Verkehrs-Ausschuss an. Über Jahrzehnte war sie im Ellwanger SPD-Ortsverein, der AsF und im Regionalverband aktiv, engagierte sich als Schöffin und Gefängnisbeirätin. Noch heute ist sie Vorsitzende des Vereins Frauen helfen Frauen und unterstützt die sonderpädagogische Einrichtung in Oberkochen als Lesepatin und mit Hausaufgabenhilfe.

Erna Schüßler als die Frau, die dem Preis ihren Namen gab, setzte sich unter widrigen Umständen bereits in den 1970er Jahren in einer absolut männerdominierten Kommunalpolitik für sozialdemokratische Werte ein. Als einzige Frau kandidierte sie 1975 in Adelmannsfelden auf der SDP-Liste und wurde auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt. Als einzige Frau. Und sie behauptete sich – bis 2005 gehörte sie dem Gremium an. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern der AsF im Ostalbkreis. Auch als Kreisrätin war Erna Schüßler lange Zeit engagiert. Ihr Schwerpunkt im sozialen Engagement lag vor allem in der Seniorenarbeit ihrer Gemeinde.