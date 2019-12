Von Rindelbach für Rindelbach könnte das Motto des kleinen Weihnachtsmarkts im Schulhof am Kübelesbuck heißen, den die Guggen-Musiker organisiert haben. Im Schulhof reihte sich Marktstand an Marktstand aneinander, alle wunderschön geschmückt. Hobbykünstler zeigten von niedlichen Strickbeanies über nützliche und schicke Taschen bis zu Dekorationen und filigranem Schmuck eine große Auswahl, dazu gab es heiße Liköre, Glühwein, Punsch und Co. Für das Unterhaltungsprogramm sorgten die kleinen Tänzer der Jagsttal-Hüpfer aus Jagstzell, eine Abordnung des Rindelbacher Musikvereins spielte weihnachtliche Musik. Über den Besuch vom Nikolaus freuten sich besonders die Kleinsten, er brachte neben einer besinnlichen Geschichte auch kleine Geschenke mit. Als es dunkel wurde, war eine Zeitlang kein Durchkommen mehr und für viele Besucher war am Ende des Abends klar, dass sie nächstes Jahr wiederkommen werden.