Doppelerfolg für die Ellwangen Elks

Am vergangenen Sonntag ist es in Ellwangen erneut Zeit für Baseball gewesen. Die Ellwangen Elks haben zu Hause das Team der Fürth Pirates empfangen. Die Spiele endeten mit 5:4 und 3:1 für die Elks. Der First Pitch wurde von Rainer Hald (Varta) geworfen.

Gegen 12 Uhr konnte es nun, bei gutem Wetter, für die rund 30 Zuschauer und beide Teams losgehen. Für Spiel eins startete als Werfer erneut Jonathan Conzelmann für Ellwangen, der in insgesamt sieben Innings eine starke Leistung zeigte. Den Gästen aus Fürth gelang allerdings im ersten Inning direkt ein Punkt, auf den aber die Elks ,ebenfalls in ihrer ersten Offensive, mit Läufern auf Base und einem weiten Schlag von Leopold Behr, mit einem Punkt antworten konnten.

Der nächste Führungswechsel kam dann im vierten Inning, erneut für das Team aus Fürth. Doch auch die Ellwangen Elks fanden Spaß am Schlagen und brachten Läufer auf Base, die durch einen Hit von Alexander Wanzek, nach Hause kamen und es stand nun 3:2 für die Elks. Im siebten Inning gelang es den Pirates den Ausgleich zu erzielen und somit blieb es weiterhin spannend. In der achten Offensive der Elks gelang Nick Hallek ein Home Run, bereits sein zweiter in den vergangenen zwei Spieltagen und somit auch der Saison, der den Ellwangern auf spektakuläre Weise die Führung brachte. Auch die Werfer wechselten im achten Inning und für Jonathan Conzelmann übernahm nun Johannes Jakob den Ball. Den Fürth Pirates gelang es abermals den Anschluss zu finden und somit ging das Spiel für beide Teams in die Verlängerung. Auf den Hügel folgte Alexander Wanzek, der keinen Punkt zu ließ und dadurch die Elks im Spiel hielt. Im zehnten Inning gelang es letztlich den Ellwangen durch einen Hit von Emil Behr den Siegpunkt zu erzielen. Gleichbeudeutend mit dem Spielstand von 5:4 und dem Sieg für die Ellwangen Elks.

In Spiel zwei bekam, für das Team aus Ellwangen, Leopold Behr den Ball und ließ in drei geworfenen Innings nur einen Punkt zu. Die Elks konnten im dritten Inning durch ein Triple von Emil Behr den Ausgleich erzielen (1:1). Ein erneutes Spiel auf Augenhöhe nahm eine Wendung. Die Elks brachten viele Läufer durch Hits auf die Base und kamen durch einen Hit by Pitch von Leopold Behr und einem Hit von Nick Hallek nach Hause. Für das Team aus Ellwangen übernahm im vierten Inning Alexander Wanzek den Ball und ließ durch eine starke Leistung nichts mehr anbrennen. Es blieb beim 3:1 und somit war es der zweite Sieg des Tages für die Elks. Das nächste Spiel der Ellwangen Elks findet an diesem Samstag in Augsburg gegen den Tabellenletzten, die Augsburg Gators, statt.