Dörrer siegt spektakulär - Ellenberger gewinnt in Bangkok in Runde eins

In seinem 228. Kampf hat der Ellenberger Weltmeister Daniel Dörrer am vergangenen Samstag in Thailand seinen philippinischen Gegner "Tang Mo" in der ersten Runde besiegen können.

In dem Kampf nach MMA-Regeln gelang Dörrer nach etwa einer Minute ein kräftiger Kick zum Kopf seines Gegners. Der Kampf verlagerte sich durch die wuchtige Wirkung des Kicks daraufhin auf den Boden, wo Dörrer seinen angeschlagenen, knapp 150 Kilogramm schweren Kontrahenten dann mit einem Armhebel zur Aufgabe zwang. „Ich bin super glücklich! Dies war ein großer Sieg für mein Team und mich! Riesen Respekt an meinen fairen Gegner!“, sagte Dörrer nach dem Sieg. Der nächste Kampf ist indessen schon in Planung.